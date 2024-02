Sramotno dejanje navijača razburkalo Španijo #video

Mladi navijač domačega moštva je namreč igralcu Seville Lucasu Ocamposu svoj prst potisnil v zadnjico in se ob tem pošteno zabaval. Ocampos je bil nad tem nepremišljenim dejanjem šokiran in zgrožen, nato se je obrnil proti fantu in mu nekaj rekel, a je ohranil mirno kri. Dejanje mladega Rayevega oboževalca brez primere se je hitro pojavilo na naslovnicah španskih medijev.

Mais c'est quoi ça ? Lucas Ocampos il a rien vu venir mdrrr 😭😭😭 pic.twitter.com/o0haOYgk79 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 6, 2024

Esto acaba de pasar en Vallecas. Lamentable. Bastante se ha controlado Ocampos. No les han echado de la grada pic.twitter.com/ILx24bdNv0 — Javier Varela (@javiervarelag) February 5, 2024

Po tekmi so se na dogajanje odzvali tudi pri Sevilli. "Globoko obžalujemo incident, v katerem je bil naš igralec Lucas Ocampos deležen nespodobnega in popolnoma neprimernega napada navijača Rayo Vallecana. Sevilla upa, da bodo proti storilcu sprejeti ustrezni ukrepi, tako da se takšno vedenje na nogometnih stadionih in igriščih ne bo več dogajalo. Takšne geste in vedenje ne smejo biti dovoljeni v naših tekmovanjih, če želimo biti najboljša liga na svetu. Sevilla izraža največjo podporo Lucasu Ocamposu, ki je kljub nesprejemljivemu obnašanju navijača ostal miren in profesionalen," so zapisali pri Sevilli, ki je sicer na gostovanju dosegla vse tri točke.

Dogajanje je pokomentiral tudi Ocampos. "Upam, da bo la liga ta dogodek vzela skrajno resno in ga obravnavala tako kot obravnava težave z rasizmom. Če bi se to zgodilo na ženski tekmi, vemo, kakšne bi bile posledice," je dejal član Seville.

Preberite še: