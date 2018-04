V Madridu prekipelo direktorju Bayerna: Bili smo prevarani

Spomin na dramatično tekmo med Realom in Bayernom

Nogometaši Bayerna so nazadnje pri Realu gostovali pred dobrim letom. To je bil večer, ki ga želijo navijači nemških prvakov izbrisati iz spomina, saj jih je napolnil s tako velikim občutkom jeze, da je prekipelo celo direktorju Karl-Heinzu Rummeniggeju. Tudi takrat so se v Madrid odpravili po domačem porazu z 1:2 …

Lanski dvoboj med Realom in Bayernom je pošteno razburil nogometaše in navijače bavarskega velikana. Foto: Reuters

Se ponavlja zgodovina? Ko sta se evropska velikana Real in Bayern udarila v izločilnem delu lige prvakov, sta se srečala v četrtfinalu. Madridčani so prvo tekmo na Bavarskem dobili z 2:1, nato pa je sledila razburljiva tekma, v kateri je bil potnik v polfinale odločen šele po podaljških.

Kaj je tako razburilo goste iz Nemčije, da je sodniku kopico ostrih kritik namenil celo direktor Karl-Heinz Rummenigge, ki ponavadi noče razpredati o delivcih pravice? Osvežimo spomin …

Povratna četrtfinalna tekma lige prvakov, 18. april 2017:



Real Madrid : Bayern 4:2* (2:2, 1:2, 0:0) /prva tekma 2:1/

Ronaldo 76., 104., 109., Asensio 112.; Lewandowski 53./11-m, Ramos 77./ag.; R.K.: Vidal 84./Bayern



* po podaljšku

V negativnem tonu o delivcih pravice

Münchenčani so 18. aprila 2017 na povratni četrtfinalni tekmi lige prvakov na štadionu Santiago Bernabeu vrnili belim baletnikom za poraz na domačih tleh. Prikazali so všečno igro, dobili redni del z 2:1, nato pa so sledili podaljški. V njih je Real izkoristil številčno prednost, trikrat zatresel mrežo gostov in se uvrstil v polfinale. Pozneje je šel do konca in uspešno sezono kronal z novo evropsko krono, Bayernu pa je ostal le boleč spomin na srečanje v Madridu, ki bi se lahko končalo drugače, če bi se madžarski sodnik Viktor Kassai v spornih trenutkih odločal drugače.

Viktor Kassai je paral živce nogometašem Bayerna, ki niso mogli verjeti, zakaj je v 84. minuti izključil Artura Vidala. Foto: Guliver/Getty Images

To se je dogajalo le nekaj tednov po nepozabnem povratnem srečanju osmine finala lige prvakov med Barcelono in PSG (6:1), ki je dvignil veliko prahu zaradi sojenja. Ponovno se je v negativnem tonu razpredalo o delivcih pravice. Bavarci so se počutili tako močno oškodovane, da so po dvoboju proti madžarskemu sodniku uperili ogromno strupenih puščic. Besa ni mogel skrivati niti direktor Bayerna.

Nekdanji zvezdnik nemškega nogometa velja za diplomata, ki najraje ne razpreda o sodniških odločitvah. Po večeru, v katerem se je Bayern poslovil od lige prvakov in podobno kot na prvi tekmi v Münchnu ostal z igralcem manj na igrišču, Real pa je dosegal zadetke iz nedovoljenih položajev, ni mogel več molčati. Ogorčen je bil nad spornimi odločitvami Viktorja Kassaija, sodnika, ki na tekmi v Madridu ni upravičil slovesa nekdaj najboljšega delivca pravice na svetu.

Prevarani v polnem pomenu besede

Legendarni Nemec je pričakoval boljše sojenje. Foto: Guliver/Getty Images ''Zelo sem jezen, prvič sem občutil ogromen bes. Bili smo prevarani v polnem pomenu besede,'' je Rummenigge naznanil v govoru pred klubsko večerjo, ki je sledila po bolečem porazu. Na večerji razumljivo ni bilo videti srečnih obrazov, misli so se vračale na tekmo in sodniške odločitve, ki so Realu olajšale napredovanje med najboljše štiri.

"Na delu je bilo šest sodnikov, šest! Izključili so nam Vidala, čeprav ni naredil prekrška. Dva zadetka smo prejeli iz nedovoljenega položaja," je našteval sporne trenutke. ​​​Sporna se mu je zdela izključitev Vidala, posnetki pa so pokazali, da je Ronaldo dva zadetka dosegel z nedovoljenega položaja.​

Rummenigge je poraz v Madridu uvrstil med najbolj boleče tekme Bayerna v ligi prvakov. Na banketu je omenil dramatični poraz v finalu lige prvakov v Barceloni (1999), kjer so Bavarci vodili vse do sodnikovega podaljška, nato pa je Manchester United v 120 sekundah dosegel dva zadetka in zmagal z 2:1. Omenil je tudi finale lige prvakov leta 2012, ko je Chelsea po izvajanju kazenskih strelov premagal Bayern sredi Münchna in preprečil domačo veselico.

Arjen Robben ne verjame, da so madžarski sodniki storili toliko napak nenamerno. Foto: Guliver/Getty Images

Robben sumi, da napake niso bile naključne

Če je takratni trener Bayerna Carlo Ancelotti dejal, da so se madžarski sodniki preveč motili, a tega ni povezoval s favoriziranjem njegovega nekdanjega kluba, pa je bil nizozemski zvezdnik Arjen Robben, ki ga v torek zaradi zdravstvenih težav ne bno v ekipi Bayerna, prepričan, da to niso bile le nedolžne napake, ki se pač pripetijo zaradi slabega večera.

Izrazil je sum, da je bilo v igri nekaj več ter da bi bil lahko Real, ki ostaja v boju za evropsko krono in lahko postane prvi, ki bi v 25-letni zgodovini ubranil evropski naslov, deležen namerne pomoči sodnikov. ''Borili smo se proti stvarem, na katere nismo imeli vpliva,'' je opozarjal nizozemski zvezdnik, ki igra dolga leta na Bavarskem, pred tem pa je nosil dres Reala.



Sarkastičen napis Francka Riberyja na Instagramu o tem, kako se po letu vloženega truda zahvaljuje sodniku.

Franck Ribery via Instagram: "A year of hard work, Thank you referee bravo!" #RMAFCB pic.twitter.com/nugv5uG1mX — Home Bayern (@HomeBayern__) April 18, 2017

Jezna trojica iskala sodnika



Kako jezni so bili nogometaši Bayerna po tekmi v Madridu, priča tudi novica, o kateri je poročal španski športni dnevnik Marca. Do sodniške kabine so se dokopali trije nezadovoljneži iz vrst poraženega moštva. Thiago Alcantara, Arturo Vidal in Robert Lewandowski so želeli ''poklepetati'' s sodnikom, tako da so morali posredovati policisti. Vsi so še vedno člani Bayerna, v torek pa bi lahko nastopila le dva, saj je Čilenec zaradi poškodbe kolena že predčasno končal sezono.

Junak večera je postal trikratni strelec Cristiano Ronaldo. Dva od treh zadetkov je dosegel iz nedovoljenega položaja. Foto: Reuters

Bo Cakir sodil bolje od Kassaija?

Cuneyt Cakir je leta 2016 paral živce nogometašem Bayernu na tekmi z Atleticom. Foto: Reuters Letos dvoboja med Realom in Bayernom ne bo sodil Kassai, ampak Turek Cüneyt Cakir. Rummenigge ni preveč zadovoljen z izborom Uefe. ''Nima smisla, da razpredamo o sodniku pred srečanjem. Lahko pa le pritrdimo, da je bil v preteklosti s svojimi odločitvami večkrat pomagal Realu, to je splošno znano,'' je povedal direktor Bayerna.

Bavarci so bili na Cakirja najbolj jezni leta 2016, ko je sodil povratno polfinalno tekmo lige prvakov med Bayernom in Atleticom. Nemški prvak je zmagal z 2:1, kar pa ni zadostovalo za napredovanje, saj so Jan Oblak (na povratni tekmi je ubranil 11-metrovko) in druščina prvo tekmo v Madridu dobili z 1:0.

Bayern je turškemu sodniku očital več napak, najbolj jih je zabolelo, da so delivci pravice spregledali nedovoljen položaj Antoina Griezmanna v napadu, ko je Atletico dosegel zadetek za 1:1. Pokazal je tudi na belo točko za Atletico po prekršku nad Fernandom Torresom, storjenim zunaj kazenskega prostora. ''Upam, da bo tokratno sojenje boljše kot lani. Takrat smo po 90 minutah vodili z 2:1. To bi bil izvrsten rezultat v torek, saj bi nam ponudil priložnost, da v podaljšku izločimo Real,'' je poudaril legendarni Nemec. Bo v torek znova razpredal o sodnikih?