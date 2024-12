Spodbudne novice: Edoardo Bove je pri zavesti

Iz Italije prihajajo razveseljive novice. Nogometaša Fioretine Edoarda Bovo, ki se je včeraj zgrudil na tekmi med Fiorentino in Interjem, so v bolnišnici Careggi v Firencah, kjer je na zdravljenju, zbudili iz umetne kome, je pri zavesti in komunicira z okolico, je na platformi X zapisal velik poznavalec dogajanja v svetu nogometa Fabrizio Romano.

Zapisal je, da je 22-letni vezist Fiorentine Edoardo Bove dobro preživel noč in da po poročanju časnika Repubblica ni utrpel poškodbe možganov ali srca.

🚨 Positive news for Edoardo Bove as the night went well and Fiorentina’s player was extubated — after almost 13 hours.



Edoardo is awake, conscious as he answers questions. @repubblica reports sources confirming that there’s no brain or heart damage for Edoardo. pic.twitter.com/HKEv5ucw0I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2024

Mlademu igralcu italijanskega nogometnega prvoligaša iz Firenc je postalo slabo v 17. minuti tekme Fiorentina-Inter. Tekmo so po dramatičnih trenutkih reševanja igralca, potem ko se je zgrudil, ko si je želel zavezati vezalko na čevlju, prekinili in jo bodo odigrali kasneje. Vezista Fiorentine so po sprejemu v bolnišnico spravili v medicinsko inducirano komo.

"Edoardo je med tekmo izgubil zavest, hemodinamično stabilen je prišel na urgenco, prve opravljene kardiološke in nevrološke preiskave pa so izključile akutno poškodbo centralnega živčnega sistema in kardio-respiratornega sistema. Bovejevo stanje bodo ponovno ocenili v naslednjih 24 urah," so po dogodku sporočili iz kluba.

Bovejevi soigralci so nemudoma poklicali zdravniško pomoč, preden so ga odnesli do reševalnega vozila v bližini igrišča in odpeljali v bolnišnico Careggi v Firencah. Sky Sport Italia je poročal, da je igralec prišel k zavesti, medtem ko je bil v reševalnem vozilu in da je dihal sam.

Bovejevi starši in njegovo dekle so prispeli v bolnišnico skupaj s trenerjem Fiorentine Raffaelejem Palladinom in večino njegovih soigralcev, v bolnišnico je prišel tudi direktor kluba, firenški župan in predsednik deželne vlade Toskane. Pred bolnišnico so se zbrali tudi navijači Fiorentine.

Predsednik Interja Giuseppe Marotta je izjavil, da je bila preložitev tekme lahka odločitev. "Nogomet je skupnost, zato seveda, ko pride do takšnih situacij, so vsi igralci in sodnik sodelovali, da bi pomagali, in bila je spontana odločitev, da opustimo igro," je povedal za Sky Sport Italia.

Družbena omrežja so zasula sporočila podpore igralcu s stavčno zvezo "Forza Edoardo", navijačev in privržencev Fiorentine in tudi drugih klubov serie A. "Vsi smo s tabo, Edoardo!" so pri Juventusu objavili na X. Pri vodilnem Napoliju pa so zapisali: "Dajmo Edoardo, mi smo s teboj!".

To je že drugi incident letos, ko se je igralec zgrudil med tekmo italijanskega državnega prvenstva. Med aprilsko tekmo Rome pri Udineseju se je zgrudil branilec Rome Evan Ndicka. Na srečo igralec ni doživel srčnega zastoja in kasneje niso odkrili kakšnih resnejših zdravstvenih težav.

