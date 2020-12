Neymar jo je skupil v sedmi minuti sodnikovega dodatka:

Que lastima ! Entrada brutal !! @neymarjr esperemos se encuentre bien !! pic.twitter.com/qqFc1WjdZG — David Sahagun (@davidz55) December 13, 2020

''Klinična in radiološka ocena poškodbe Neymarjevega levega gležnja je pomirjajoča,'' so javnost obvestili pri francoskem prvaku. Ta je še dodal, da je za natančno diagnozo poškodbe še prekmalu, saj bodo čez dva dni opravili dodatne preglede.

Do zdaj je jasno le to, da so kosti cele, po zapisu PSG pa je mogoče sklepati, da so v dobrem stanju tudi Brazilčevi ligamenti okoli skočnega sklepa, ki ga je po nerazumnem štartu Thiaga Mendesa ob koncu tekme grdo obrnilo.

"Jokal sem od bolečine, obupa in strahu pred novo operacijo, berglami in drugimi slabimi spomini. Lahko bi bilo še slabše, toda bog me je rešil hujše poškodbe," je na Instagramu zapisal Neymar, ki je bil od kar je pri PSG že trikrat težjo poškodovan.

Bo lahko nastopil proti nekdanjim?

Neymar je bil pred nedeljsko poškodbo v izjemni formi. Na zadnjih šestih tekmah je dosegel kar sedem zadetkov. Bil je tudi glavni razlog, da so se Parižani po zmagah nad Manchester Unitedom in turškim Basaksehirjem kot zmagovalci skupine uvrstili v izločilne boje lige prvakov. Parižanom je ponedeljkov žreb osmine finale lige prvakov namenil ravno nekdanjo Brazilčevo ekipo Barcelono, ki ga je leta 2017 za 222 milijonov evrov prodala v francosko prestolnico.

Glede na to, da bo prva tekma osmine finala med španskim in francoskim velikanom v sredini februarja prihodnje leto, Neymar še ni odpisan. Seveda, če naslednji pregled gležnja ne bo pokazal, da je bil ponedeljkov optimizem preuranjen.

