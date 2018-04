Spektakel za Hrvate na Anfieldu tik pred odhodom na SP

"Brazilija je najbolj atraktivna reprezentanca na svetu. Ponosen sem, da smo se dogovorili za spektakel na Anfieldu v Liverpoolu, kjer Hrvaška še nikoli ni igrala. Gre za kulten štadion, zato sem prepričan, da bomo nogometaši skupaj s svojimi navijači in preostalimi gledalci uživali. Tekma tako kakovostnih reprezentanc, kot sta Brazilija in Hrvaška, si je zaslužila takšno kuliso," je dogovor za prijateljsko tekmo s petkratnimi svetovnimi prvaki, ponosno komentiral predsednik HNS Davor Šuker.

Hrvaška, ki bo v Rusiji nastopala v skupini D skupaj z Argentino, Islandijo in Nigerijo, bo do začetka svetovnega prvenstva sicer odigrala še eno prijateljsko tekmo, 8. junija se bo v generalki pred odhodom na prvenstvo udarila proti Senegalu.

Brazilija bo na svetovnem prvenstvu igrala v skupini E skupaj s Švico, Srbijo in Kostariko.

Hrvaška je do zdaj z Brazilijo odigrala tri tekme. Prvo leta 2005, ko je v prijateljski tekmi v Splitu remizirala z 1:1. Preostali dve tekmi sta ti dve reprezentanci odigrali na svetovnih prvenstvih. Leta 2006 je v Nemčiji Brazilija v skupinskem delu zmagala z 1:0, na tekmi ob odprtju zadnjega svetovnega prvenstva pred domačimi navijači pa je bila boljša s 3:1, po tem ko je na začetku tekme celo zaostajala.

HNS is happy to announce that the historic Anfield stadium in Liverpool is to host the match between #Croatia 🇭🇷 and @CBF_Futebol 🇧🇷 pic.twitter.com/gecJtSRuAh