Oslabljeni Real do pomembne zmage

Real Madrid je prišel do zmage nad Getafejem. Foto: Reuters

Beli baletniki so se z novo zmago vodilnemu Atleticu (z dvema tekmama več) približali na pet točk zaostanka. V prestavljeni tekmi prvega kroga so z 2:0 ugnali Getafe, kljub temu da trener Zinedine Zidane ni mogel računati na najmočnejšo postavo. Seznam poškodovanih igralcev Reala je vedno širši, kar povzroča ogromne skrbi, saj je vse bližje tudi nadaljevanje lige prvakov, kjer se bo Real pomeril z Iličićevo Atalanto.

Po ponedeljkovem "spodrsljaju" Atletica, ki je doma remiziral s Celto (2:2), drugi zadetek pa prejel tik pred koncem rednega dela, je Real Madrid izkoristil priložnost in se mestnemu tekmecu približal na pet točk zaostanka, sicer z dvema odigranima tekmama več.

Danes so Madridčani status favoritov potrdili šele v zadnji tretjini tekme. Do takrat so kljub resni terenski premoči ostali brez zadetka, potem pa je za vodstvo poskrbel Karim Benzema, sedem minut pozneje pa je drugi gol dodal Ferland Mendy, kar je bilo dovolj za miren konec tekme.

Real sicer na prestavljeni tekmi prvega kroga ni mogel računati kar na devet pomembnih igralcev. Osem jih je poškodovanih (kapetan Sergio Ramos, Eden Hazard, Federico Valverde, Rodrygo, Dani Carvajal, Lucas Vazquez in Alvaro Odriozola), Nemec Toni Kroos pa ni smel nastopiti zaradi kazni. Tradicija je tako ostala krepko na strani Reala, ki v prvenstvu proti Getafeju ni izgubil že 13 let.

Špansko prvenstvo, zaostala tekma 1. kroga: Torek, 9. februar:

Real Madrid : Getafe 2:0 (0:0)

Benzema 60., Mendy 66.

Lestvica: