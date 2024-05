Sedem golov Girone, Dovbik spet številka 1

Na prvih sedmih mestih, ki vodijo v Evropo, se v zadnjem krogu ne more nič spremeniti. Prav tako je že jasno, da se v segundo selijo Cadiz, Granada in Almeria.

Artem Dovbik je zabil tri gole, skupno je 24 v sezoni. Foto: Guliverimage Morda zadnji krog res ne šteje več veliko, so ga pa nogometaši tretjeuvrščene Girone vzeli zelo zares. Granado so nadigrali s kar 7:0. No, štelo je za njihovega najboljšega strelca Artema Dovbika, ki se poteguje za naziv najboljšega strelca lige. Dosegel je hat-trick in je znova na prvem mestu. Zabil je 24 golov, enega več od Alexander Sorloth. Slednji je Dovbika prehitel v prejšnjem krogu, ko je dal kar štiri gole.

Špansko prvenstvo, zadnji, 38. krog:

Petek, 24. maj:

Sobota, 25. maj:

Nedelja, 26. maj:

Lestvica: