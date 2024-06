85-letni Slovenec zapeljal v prepad in se huje poškodoval

Na območju hrvaškega Čabra ob meji s Slovenijo se je v torek okoli 14. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan 85-letni slovenski državljan. Moški je med vožnjo izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v sedemmetrski prepad pod cesto, je na spletni strani sporočila hrvaška policija.

Moški se je z vozilom slovenskih registrskih oznak vozil po cesti iz smeri Parga proti Prezidu, nato je izgubil nadzor nad vozilom. Najprej je prešel na nasprotni vozni pas in nato zapeljal v sedemmetrski prepad pod cestiščem, kjer je vozilo zaustavilo drevje.

Pripadniki gasilske enote iz Čabra in reševalci so poškodovanega 85-letnika izvlekli iz vozila ter ga prepeljali v klinični center na Reki, kjer so ugotovili, da je huje poškodovan, je na svoji spletni strani še zapisala policijska uprava Primorsko-goranske županije.