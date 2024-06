Joveva izvoljena za podpredsednico skupine liberalcev v Evropskem parlamentu

"V izjemno čast mi je, da so mi že v drugem mandatu kolegice in kolegi izkazali takšno zaupanje. To pomembno vlogo prevzemam s ponosom in odgovornostjo, zavedajoč se izzivov, ki nas čakajo v novem mandatu Evropskega parlamenta. Rezultat glasovanja razumem tudi kot priznanje mojemu dosedanjemu delu," je ob izvolitvi povedala Joveva.

Liberalci so sicer na evropski ravni v primerjavi z volitvami pred petimi leti utrpeli precejšnje izgube. Koliko poslancev bodo imeli, še ni dokončno znano. Število se trenutno giblje pri okoli 75 od skupno 720 poslancev. Bodo pa v desetem sklicu parlamenta, ki se bo na ustanovnem zasedanju sestal 16. julija, verjetno četrta največja politična skupina.

Pretekli teden je podoben uspeh kot danes Joveva dosegla Romana Tomc (SDS), ki bo v novem mandatu podpredsednica politične skupine desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP). Pred tem je od slovenskih evropskih poslancev položaj podpredsednice v skupini socialistov in demokratov (S&D) zasedala Tanja Fajon, in sicer med letoma 2014 in 2019.