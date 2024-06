Kapetan Nacho zapušča madridski Real

Nacho je otrok Reala. S klubom je osvojil kar 26 lovorik in zanj odigral 364 tekem. Šestkrat je slavil v ligi prvakov, štirikrat v prvenstvu in med ostalimi lovorikami še petkrat na svetovnem klubskem prvenstvu.

"Real Madrid bi rad izrazil hvaležnost in naklonjenost eni izmed legend našega kluba," je madridski velikan zapisal na spletni strani.

"Gre za enega najbolj legendarnih v našem klubu vzgojenih igralcev. Dvanajst sezon je zastopal naš dres in bil del enega najbolj uspešnih obdobij v zgodovini kluba," so še dodali.

Za špansko reprezentanco je odigral 26 tekem in dosegel en gol. Zanjo je debitiral leta 2013 in je trenutno del izbrane vrste na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Španija se je v osmino finala sprehodila s tremi zmagami proti Hrvaški (3:0), Italiji (1:0) in Albaniji (1:0) v skupini B.

