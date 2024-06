Pestro poletno dogajanje na slovenski nogometni tržnici

Luka Božičković je postal tretja uradno potrjena okrepitev Nafte pred začetkom nove sezone, Prekmurci so javnosti prav tako že predstavili Harisa Kadrića in Zorana Lesjaka. Toda prihodov bo še kar nekaj, med drugim sta se z Nafto vse dogovorila Amadej Marinič in Darko Hrka iz Gorice, pogodbo je že podpisal tudi hrvaški obrambni nogometaš Luka Dumančić, je poročal portal planetnogomet.si.

Kadrić, ki je, kot so potrdili v klubu, okrepil konico napada pri Lendavčanih, je nazadnje igral v Novi Gorici, za katero je odigral 16 tekem in zabil osem golov. Igral je tudi na Poljskem, kjer je bil član kluba Podbeskidzie, pred tem je v Srbiji nastopal še za Voždovac in Kolubaro. Pred odhodom na tuje se je dokazoval pri Bravu, ljubljanski Olimpiji, velenjskem Rudarju, Triglavu in Aluminiju. V Prekmurju so se odločili za temeljito prenovo ekipe. Odšla je večina nogometašev, veliko bo novincev.

Kadrić ne bo edini, ki bo prišel iz Nove Gorice, za Nafto bosta podpisala tudi njegova dozdajšnja soigralca pri primorskem klubu Darko Hrka in Amadej Marinič.

Nafta je uradno potrdila tudi prestop Luke Božičkovića, ki je v preteklosti nosil dres Maribora, pri katerem je sprva igral med mladinci, nato tudi med člani. V Reinbeku v Nemčiji rojeni nekdanji član Hamburga se bo zdaj spet dokazoval v prvi ligi Telemach. Božičković je nazadnje igral v Bosni in Hercegovini v dresu Sloge. Ko je lani zapustil Ljudski vrt, je sicer sprva podpisal za romunski klub Voluntari, pri katerem se ni naigral.

Po informacijah portala planetnogomet.si 24-letni Žan Trontelj ni več član Mure. Desni bočni branilec bo kariero nadaljeval v Ukrajini, potem ko je z ukrajinskim prvoligašem Zorjo podpisal večletno pogodbo, so potrdili na spletni strani kluba iz Luganska.

Žan Trontelj se je k Muri preselil julija lani. V 11 mesecih je za črno-bele zbral 34 nastopov v vseh tekmovanjih, 29 na prvenstvu in pet v pokalnem tekmovanju, ter ob tem dosegel tudi dva zadetka in prispeval pet asistenc. Njegova tržna vrednost trenutno znaša 350 tisoč evrov.

Pestro tudi v Mariboru

Borac iz Banjaluke je javnosti predstavil novo okrepitev, Aleksa Pihlerja. Izkušeni vezist je letos poleti po skoraj desetletju v Ljudskem vrtu zapustil vrste Maribora. Pihler se bo z Borcem med drugim dokazoval tudi v kvalifikacijah za ligo prvakov. Klub iz Banjaluke je namreč letos postal prvak Bosne in Hercegovine.

Aleks Pihler zapušča Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Pritegnili so me cilji Borca in želja vseh v klubu po boju za trofeje. Veselim se novega izziva in pripravljen sem dati vse od sebe na igrišču v rdeče-modrem dresu," je po podpisu pogodbe 30-letni vezist povedal za spletno stran kluba.

V skladu z napovedmi tudi Mark Strajnar zapušča Maribor. Mladi slovenski reprezentant ostaja v prvi ligi Telemach. Leto dni bo kot posojeni nogometaš vijolic igral v Murski Soboti v vrstah Mure.

Prestopni rok pri Mariboru je v polnem zamahu. Potem ko so po izteku pogodbe Ljudski vrt zapustili Nemanja Mitrović, Pihler, Marko Zalokar in Itsuki Urata, nove delodajalce iščejo tudi Ishaq Rafiu, Marin Laušić in Erico Castro.