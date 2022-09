Real Madrid je na začetku sezone v izjemni formi. Los Blancos so dobili vseh osem tekem, ki so jih odigrali - superpokal, pet tekem la lige in oba obračuna v ligi prvakov. Manj bleščeče so v sezono vstopili nogometaši Atletica, ki so trenutno sedma ekipa španskega prvenstva. Atleti imajo ob tem še ogromno težav s poškodbami, na zadnjih treningih so manjkali Jan Oblak, Stefan Savić, Jose Gimenez, Thomas Lemar in Sergio Reguilon. Reguilon in Lemar bosta skoraj zagotovo izpustila nedeljsko tekmo, medtem ko bo Oblak po besedah trenerja nared za nedeljsko tekmo.

Težave ima tudi Carlo Ancelotti, ki ne bo mogel računati na pomoč Karima Benzemaja, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil zadnji dve tekmi in upal, da bo nared za nedeljski derbi, a se želja ni uresničila. "Benzema ne bo nared za tekmo. Začel je trenirati individualno. Tu bo ostal med reprezentančnim premorom, da bo pripravljen, ko se vrne prvenstvo," je dejal Ancelotti.

Špansko prvenstvo, 6. krog: Petek, 16. september:

Valladolid : Cadiz 0:1 (0:0) Sobota, 17. september:

14.00 Mallorca - Almeria

16.15 Barcelona - Elche

18.30 Valencia - Celta Vigo

21.00 Athletic Bilbao - Rayo Vallecano Nedelja, 18. september:

14.00 Betis - Girona

16.15 Villarreal - Sevilla

18.30 Osasuna - Getafe

18.30 Real Sociedad - Espanyol

21.00 Atletico Madrid (Jan Oblak) - Real Madrid