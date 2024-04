V živo: Oblak spet izgubil, začel se je el clasico

Atletico je po dveh zaporednih zmagah doživel deveti ligaški poraz v sezoni. Alaves je vpisal deveto zmago, s katero je prekinil niz treh porazov zapovrstjo. Za zmago domačih sta zadela Carlos Benavidez v 15. in Luis Rioja v 92. minuti. Na nedeljskih popoldanskih obračunih je Villarreal v gosteh slavil pri zadnjeuvrščeni Almerii z 2:1, rumeni podmornici je zmago v drugi minuti sodnikovega dodatka zagotovil Alexander Soerloth, tekma med Getafejem in Realom Sociedadom pa se je končala z 1:1.

"Udarno gremo v tekmo z Realom, brez izgovorov," je bilo sporočilo trenerja Barcelone Xavija pred derbijem z Realom Madridom. Strateg Barcelone je v želji po dobri pripravi in regeneraciji svojih igralcev odpovedal četrtkov trening (po porazu v ligi prvakov). Zagotovo se pretirano sveži v srečanje niso podali niti pri Realu, saj so v četrtek prišli iz Manchestra, kjer so na igrišču prebili 120 minut. "Smo v odličnem stanju, hitro se bomo regenerirali in prav je, da se zavemo, da smo naredili nekaj dobrega, v tem stanju pa se moramo lotiti tekme," je sporočil trener belega baleta Carlo Ancelotti.

Ekipi sta se nazadnje pomerili januarja, ko je v superpokalu Real po zaslugi hat-tricka Viniciusa Juniorja slavil s 4:1, tudi sicer pa je kraljevi klub dobil zadnje tri medsebojne tekme v vseh tekmovanjih.

