V živo: Francoz s projektilom premagal Jana Oblaka

Vodilna Barcelona je v soboto zvečer gostila Betis iz Seville in igrala neodločeno 1:1. Tako je branilcu naslova Realu Madridu ušla le na štiri točke. Madridčani so na popoldanski tekmi z 1:2 izgubili z Valencio. V boju za naslov je tudi tretji Atletico, pri katerem se Jan Oblak poteguje za šesto priznanje zamora, a za vodilnim dvojcem zaostaja toliko točk, da bi ga lahko do španskega naslova popeljali le pogosti spodrsljaji Barcelone in Reala. Simeonejeva četa pravkar gostuje pri Sevilli, ki je bolje vstopila v srečanje in povedla v 7. minuti, ko je s projektilom z roba kazenskega prostora premagal Škofjeločana Francoz Lucien Agoume.