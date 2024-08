Nogometaši Barcelone so v španskem prvenstvu pod vodstvom Hansija Flicka zmagali še tretjič zapored. Na gostovanju pri Rayo Vallecanu so zaostajali z 0:1, a nato v drugem polčasu poskrbeli za preobrat. Zmagoviti zadetek je dosegel poletni novinec, španski reprezentant Dani Olmo, podal mu je mladi Lamine Yamal. Kolumbijec James Rodriguez pri gostiteljih ni kandidiral za tekmo. Atletico Jana Oblaka bo v sredo pričakal Espanyol, Real Madrid pa se bo dan pozneje mudil na Kanarskih otokih. Tretji krog la lige se je začel v ponedeljek s festivalom zadetkov na dvoboju med Villarrealom in Celto (4:3), na katerem je rumeni podmornici zmago in skok na prvo mesto v 100. minuti zagotovil Dani Parejo.