V Barceloni se je začel 37. pokal Amerike, osrednji del bo oktobra

V Barceloni se je začel 37. pokal Amerike, osrednji del najstarejšega in najbolj znanega jadralskega tekmovanja na svetu pa bo od 12. do 27. oktobra, ko bo naslov branila ekipa Emirates Team New Zealand. Tekmovanje se je danes začelo v morju pred katalonsko prestolnico s predhodno regato pokala izzivalcev Louis Vuitton.

Odločilni del tekmovanja Louis Vuitton, ki bo dal tekmeca branilcem naslova, se bo začel 29. avgusta in bo trajal predvidoma do 7. oktobra. Pravzaprav bi morala tekmovanje po predpish organizirati aktualna nosilka pokala Amerike iz Nove Zelandije, ki pa dogovora o finančnih vprašanjih z novozelandsko državo ni sklenila in tako ne bo branila pokala v svojih vodah.

Pokal Amerike, ki je tudi najstarejši v športu, je bil prvič organiziran leta 1851 okoli britanskega otoka Isle of Wight med floto angleških jadrnic in ameriške posadke America. Zmagala je slednja in osvojila pokal "stotih gvinej" v obliki čajnika.

Kako se bodo ekipe odrezale z novimi plovili tipa AC75?

Sedaj udeleženci tekmujejo na povsem drugačnih plovilih, saj imajo tekmovalne jahte približno toliko skupnega z običajnimi jadrnicami, kot jih ima bolid formule 1 z običajnim avtom. Poznavalci jadranja nestrpno pričakujejo, kako se bodo ekipe odrezale z novimi plovili tipa AC75.

Ti visokotehnološki stroji imajo bočno gibljiva krila, ki jim pomagajo dvigniti trup iz vode pri določeni hitrosti. Na svojih krilih, dolgih 75 čevljev (dobrih 28 metrov), enotrupci letijo nad vodo in razvijejo hitrosti tudi prek 80 kilometrov na uro, poganja pa jih zgolj moč vetra.

Na kopnem so pripravili tudi tribune za javne oglede tekmovanja. V prihodnjih mesecih se bo pred glavnim oktobrskim dogodkom zvrstilo več regat in predkrogov za različna plovila in udeležence, ponovno bo v prvi polovici oktobra tudi pokal Amerike za jadralke. Jadralna klasika poteka vsaka tri do štiri leta, nazadnje je bilo leta 2021 na Novi Zelandiji.

Foto: Getty Images Pokal je v finalu 17. marca pred tremi leti ubranila ekipa, ki je s 7:3 v zmagah premagala izzivalca iz Italije Luno Rosso. S tem je četrtič osvojila najprestižnejši jadralski pokal. Prvič je bilo to leta 1995, ko so Novozelandci premagali Young Americo, nato so slavili leta 2000, ko ugnali Luno Rosso, leta 2017 pa so bili boljši od ekipe Oracle.

Luna Rossa si je pred tremi leti pravico nastopa v finalu priborila s prepričljivo zmago v obračunih izzivalcev in je s 7:1 v zmagah za konec ugnala britansko posadko Ineos Team.