Jan Oblak na veliki preizkušnji

V 28. krogu španskega prvenstva bo v ospredju nedeljski derbi med Atletico Madridom Jana Oblaka in Barcelono. Katalonci so trenutno na vrhu la lige, z odigrano tekmo manj pa imajo točko več od tretjega Atletica, tako da bo srečanje zelo pomembno tudi v boju za vrh lestvice. Zasedba Diega Simeoneja bo poskušala na najboljši mogoč način odgovoriti na boleč izpad iz lige prvakov proti Real Madridu. Beli balet bo v tem krogu v soboto gostoval pri Villarrealu.

"Zelo nas boli, da smo izpadli. Navijači so nam bili v izjemno pomoč. Razočarani smo," je v sredo po bolečem porazu dejal Jan Oblak, ki je po izvajanju enajstmetrovk in kontroverzni sodniški odločitvi ob strelu Juliana Alvareza ostal brez mesta v četrtfinalu lige prvakov, v katerega se je zavihtel Real Madrid. Po bolečem izpadu iz evropskih tekmovanj bo zdaj četa Diega Simeoneja vse moči usmerila v domače prvenstvo, v katerem Atletico po 27 krogih zaseda tretje mesto, a z Realom in Barcelono bije zares hudo bitko v boju za vrh lestvice. Je pa Atletico v prejšnjem krogu klonil pred Getafejem.

Barcelona se je prek Benfice zavihtela v četrtfinale lige prvakov. Foto: Reuters

Simeonejeva zasedba se bo v nedeljo zvečer v okviru 28. kroga na domačem stadionu pomerila z Barcelono. Nazadnje sta se ekipi pomerili v španskem pokalu, v katerem sta na prvi tekmi polfinala remizirali s 4:4, pred tem je obračun v Barceloni konec decembra z 2:1 dobil Atletico. A od tistega srečanja je Barcelona nanizala 17 zaporednih tekem brez poraza, od tega je dobila kar 14 obračunov. "Nihče se ne obremenjuje s preteklostjo, pomembno je, da se osredotočimo na naslednje tekme. Obožujem razmišljanje teh fantov, res so osredotočeni, vzdušje je res dobro," je po zadnjem srečanju z Benfico in napredovanju med najboljših osem ekip v ligi prvakov dejal trener Barcelone Hansi Flick.

Oblak je proti Barceloni v la ligi branil na 20 tekmah, od tega je trikrat mrežo ohranil nedotaknjeno, prejel je 27 golov, ob tem pa zbral 72 obramb.

Špansko prvenstvo, 28. krog:

Petek, 14. marec:

Sobota, 15. marec:

Nedelja, 16. marec:

Lestvica: