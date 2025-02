V živo: Oblak proti Realu za čast, zmago in prvo mesto

Na stadionu Santiago Bernabeu v derbiju 23. kroga španskega prvenstva igrata vodilna španska prvoligaša, mestna tekmeca Real in Atletico (21.00). Pred spopadom, ki ga bo z velikim zanimanjem spremljala tretjeuvrščena Barcelona, je odmevala poteza belih baletnikov, ki so se krovni zvezi pritožili zaradi domnevnih sodniških prevar.

Athletic Bilbao je po hat-tricku Oihana Sanceta s 3:0 premagal Girono.

Pred Realom je peklenski razpored tekem. Po težko prigarani zmagi v četrtfinalu pokala, kjer je s 3:2 ugnal Leganes, na tekmi pa sta se sporekla kapetan Luka Modrić in "neposlušni" zvezdnik Vinicius Jr., je sledil madridski derbi, nato pa že gostovanje na Etihadu, kjer bo imel opravka z nepredvidljivim Manchestrom Cityjem, ki v ligi prvakov vidi imenitno priložnost, da bi rešil vtis v sicer neprepričljivi sezoni.

Pred derbijem je odmevalo tudi odprto pismo, v katerem se je Real Madrid pritožil krovni nogometni zvezi (RFEF) nad domnevnimi sodniškimi krivicami, ki so jim bili priča na gostovanju pri Espanyolu, ko so ostali brez točk (0:1). Ta poteza je zmotila tudi kapetana slovenske reprezentance. "Najboljše je pustiti sodnike pri miru in jim omogočiti, da opravljajo svoje delo najbolje, kot je mogoče. To je najpomembnejša stvar za nogomet. Ne le za ekipe, ampak za vse. Niso sodniki tisti, ki odločajo tekme," je povedal Jan Oblak za ESPN.

Tretjeuvrščeno Barcelono, ki ji tudi zaradi imenitnih predstav v ligi prvakov ne bo treba igrati dodatnih kvalifikacij za preboj v osmino finala, v nedeljo zvečer čaka gostovanje pri Sevilli, ki ni zadovoljna s trenutno uvrstitvijo na lestvici.

