Jan Oblak svetuje Realu, naj pusti sodnike na miru

V Madridu že raste napetost pred sobotnim spektaklom, ko se bosta na kultnem stadionu Santiago Bernabeu v derbiju 23. kroga udarila vodilna španska prvoligaša, mestna tekmeca Real in Atletico. Pred spopadom, ki ga bo z velikim zanimanjem spremljala tretjeuvrščena Barcelona, odmeva poteza belih baletnikov, ki so se krovni zvezi pritožili zaradi domnevnih sodniških prevar. Jan Oblak ima o tem svoje mnenje. Belim baletnikom svetuje, naj ne obremenjujejo delivcev pravice.

Pred Realom je peklenski razpored tekem. Po težko prigarani zmagi v četrtfinalu pokala, kjer je s 3:2 ugnal Leganes, na tekmi pa sta se sporekla kapetan Luka Modrić in "neposlušni" zvezdnik Vinicius Jr., sledita madridski derbi, nato pa že gostovanje na Etihadu, kjer bo imel opravka z nepredvidljivim Manchester Cityjem, ki v ligi prvakov vidi imenitno priložnost, da bi rešil vtis v sicer neprepričljivi sezoni.

Pred Realom so zelo zahtevni tedni. Foto: Reuters

Real za razliko od Atletica, ki si je v ligi prvakov z uvrstitvijo med najboljših osem že zagotovil nastop v osmini finala, čakata dve zahtevni februarski preizkušnji, saj bo 19. februarja pričakal Manchester City še v Madridu. Pred četo Carla Ancelottija je tako najnapornejši del sezone. Bi to lahko Atletico, ki je pred dnevi v pokalu pomendral Getafe v četrtfinalu pokala (5:0), pri tem pa tudi odpočil prvega vratarja Jana Oblaka, izkoristil v svojo korist in spet prevzel vodstvo na lestvici?

Pred derbijem v Španiji odmeva tudi odprto pismo, v katerem se Real Madrid pritožuje krovni nogometni zvezi (RFEF) nad domnevnimi sodniškimi krivicami, ki so jim bili priča na gostovanju pri Espanyolu, ko so ostali brez točk (0:1). Ta poteza je zmotila tudi kapetana slovenske reprezentance. "Najboljše je pustiti sodnike pri miru in jim omogočiti, da opravljajo svoje delo najbolje, kot je mogoče. To je najpomembnejša stvar za nogomet. Ne le za ekipe, ampak za vse. Niso sodniki tisti, ki odločajo tekme," je povedal Oblak za ESPN. Real in Atletico na lestvici loči le ena točka.

Barcelona je na krilih trikratnega strelca Ferrana Torresa v četrtek v španskem pokalu nadigrala Valencio. Foto: Reuters

Tretjeuvrščeno Barcelono, ki ji tudi zaradi imenitnih predstav v ligi prvakov ne bo treba igrati dodatnih kvalifikacij za preboj v osmino finala, v nedeljo zvečer čaka gostovanje pri Sevilli, ki ni zadovoljna s trenutno uvrstitvijo na lestvici.

Krog, ki bo trajal od petka do ponedeljka, bosta zvečer odprla Rayo Vallecano, največje presenečenje sezone, saj zaseda šesto mesto, in zadnjeuvrščeni Valladolid.

