Narašča vročica derbija, Oblakov Atletico trn v peti Reala

V 23. krogu španskega prvenstva bo najbolj zanimivo v nedeljo zvečer, ko bo vodilni Real Madrid na mestnem derbiju gostil Oblakov Atletico, edino moštvo, proti kateremu je v tej sezoni izgubil. In to ne le enkrat, ampak kar dvakrat. Danes se bosta za točke spopadla Athletic Bilbao in Mallorca.

Barcelona bo v soboto gostovala pri Alavesu, kjer bi lahko od prve minute zaigral 18-letni Brazilec Vitor Roque, junak sredine zmage nad Osasuno in najdražji igralec zimskega prestopnega roka. Trener Xavi bi mu lahko dal priložnost, saj so Raphinha, Ferran Torres in João Félix poškodovani.

Vitor Roque je v sredo dosegel prvi zadetek za Barcelono. Zanj je po vstopu v igro potreboval le 72 sekund. Foto: Reuters

Drugouvrščena Girona, največje pozitivno presenečenje sezone, bo imela opravka z zahtevnim tekmecem. V Katalonijo prihaja Real Sociedad, udeleženec osmine finala lige prvakov, kjer ga že čez dva tedna čaka prva tekma s PSG.

Nedelja prinaša veliki derbi, Real Madrid se bo na zagotovo razprodanem stadionu Santiago Bernabeu pomeril z Atleticom. Beli baletniki so v tej sezoni izgubili le dvakrat. Na prvenstvu in pokalu, obakrat pa na gostovanju pri Janu Oblaku in druščini. Tokrat igrajo doma, na lestvici pa imajo deset točk prednost pred Simeonejevo četo.

