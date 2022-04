Barcelona doživela nov šok na Camp Nouu

Nogometaši Barcelone so ostali praznih rok na Camp Nouu že na tretji zaporedni domači tekmi! Po Cadizu in Eintrachtu iz Frankfurta so izgubili še proti Rayo Vallecanu. Klub iz Madrida je premagal drugouvrščene Katalonce v zaostali tekmi 21. kroga španskega prvenstva z 1:0, vodilni Real pa je tako pred Barcelono ohranil ogromnih 15 točk prednosti.

Barcelona bi se lahko z nedeljsko zmago nad Rayom vodilnemu Realu približala na 12 točk, a se ji namera ni posrečila. Čeprav je na Camp Nouu gostila Rayo Vallecano, tekmeca s spodnje polovice razpredelnice la lige, je ostala praznih rok. Gostje so tako še drugič v tej sezoni premagali Katalonce. Ko so jeseni v Madridu premagali favorizirano Barcelono z 1:0, je izgubil službo takratni trener Kataloncev Ronald Koeman. Na tisti tekmi je v polno zadel izkušeni Kolumbijec Radamel Falcao, ki je tokrat ostal na klopi za rezervne igralce.

Ko je Rayo Vallecano v nedeljo premagal Barcelono še v gosteh, je edini zadetek na srečanju že v 7. minuti dosegel Alvaro Garcia. Čeprav so domači navijači pričakovali preobrat, se rezultat ni več spreminjal. Ostalo je pri novem domačem bolečem porazu, že tretjem zaporednem na Camp Nouu. Barcelona je tako nadaljevala negativni niz na domačem stadionu, s katerim je v zadnjih tednih navijače že spravljala v slabo voljo. Doma je ostala praznih rok proti Eintrachtu in Cadizu, izpadla iz Evrope, s tem pa poskrbela, da bo sezono končala brez lovorike.

Veselje nogometašev Raya Vallecana po zmagi nad Barcelono. Foto: Reuters

Madridski Real ima tako pred Barcelono že 15 točk prednosti in je tik pred osvojitvijo državnega naslova. Trener Carlo Ancelotti se bo tako vpisal v zgodovini nogometa kot prvi strateg, ki je postal prvak v vseh petih najmočnejših prvenstvih na svetu. Po Milanu (Italija), Chelseaju (Anglija), PSG (Francija) in Bayernu (Nemčija) bo tako, če se v zadnjih petih krogih ne bo zgodil čudež neverjetnih razsežnosti, najboljši še v španski la ligi, obenem pa se z Realom poteguje tudi za evropsko krono. Iz španskega prvenstva se sicer vstopnice za ligo prvakov v sezoni 2022/23 poleg Reala in Barcelone nasmihajo še Sevilli in Atleticu iz Madrida. Petouvrščeni Betis, ki je v soboto osvojil španski pokal, za Janom Oblakom in druščino zaostaja štiri točke.

Špansko prvenstvo, zaostala tekma 21. kroga: Nedelja, 24. april:

Barcelona : Rayo Vallecano 0:1 (0:1)