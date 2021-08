Oblakovi pobegnili Barceloni, zvečer na delu še Real

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Barcelone so v soboto zvečer na vročem gostovanju v Bilbau stežka osvojili točko (1:1). Branilec naslova Atletico, ki bo z Janom Oblakom danes odigral prvo domačo tekmo na Wanda Metropolitanu, odkar je postal španski prvak, in njegov mestni tekmec Real Madrid imata tako priložnost, da pobegneta Kataloncem na lestvici. Atleticu je to uspelo, saj je z 1:0 ugnal Elche, Real pa ob 22. uri gostuje pri Levanteju.