Girona premagala Atletico, a je morala Janu Oblaku zabiti kar štiri gole

Po več kot enotedenskem premoru je spet zaživela španska la liga. Real Madrid, s katerim je Carlo Ancelotti med božičnimi prazniki podaljšal sodelovanje, je v sredini tekmi 19. kroga z 1:0 premagal Mallorco in se na vrhu prvenstvene lestvice za nekaj ur odlepil Gironi. Ta pa je nato na derbiju kroga s 4:3 premagala Atletico Madrid Jana Oblaka in Real spet ujela. V torek sta se zmag veselila Valencia in Rayo Vallecano, Real Sociedad pa je remiziral z Alavesem.

Zasedba Diega Simeoneja je na domači zelenici na domačem prvenstvu neporažena že zadnjih 21 tekem, a ima veliko več težav na gostovanjih, saj je Atletico izgubil že štiri zadnje preizkušnje v gosteh.

Atletico, pri katerem je Jan Oblak srečanje začel v vratih, tako zmago na tujem lovi že vse od 21. oktobra. Niz je poskušal prekiniti pri Gironi, a je bil že po prvem polčasu v zaostanku. Oblakova mreža se je zatresla že po dveh minutah igre, ko je domače v vodstvo popeljal Valery. Alvaro Morata je v 14. minuti poskrbel za izenačenje, domači pa so spet pritisnili in v 26. minuti po zadetku Savia spet vodili. V 39. minuti je na semaforju pisalo že 3:1, saj je Oblakovo mrežo zatresel še Daley Blind. Morata je v 44. minuti znižal zaostanek, dve minuti kasneje pa zadel za izenačenje, a ta gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Zato pa je štel tretji gol Morate v 54. minuti tekme, s tem je Španec poskrbel za izenačenje na 3:3. V 91. minuti je Oblaka premagal še Ivan Martin in poskrbel za novo vodstvo domačih. Pri tem je ostalo do konca.

Madridski Real se je za zmago proti 14. ekipi la lige pošteno namučil. Kljub izraziti terenski premoči so domači navijači zaman čakali na zadetek vse do zadnjega dela tekme. Takrat je madridsko ekipo rešil Antonio Rüdiger, ki je v polno zadel v 78. minuti, pred tem je Joselu zadel okvir vrat Mallorce. V preostalih sredinih tekmah je Granada z 2:0 premagala Cadiz, Celta pa je dosegla pomembno zmago v boju za obstanek, z 2:1 je ugnala Betis.

Četrtouvrščena Barcelona, ki v zadnjem času močno niha v formi in predstavah, bo na zadnji tekmi kroga v četrtek zvečer gostovala pri ekipi Las Palmas.

