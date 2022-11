V živo: Real lovi Barcelono, Atletico v krizi

V sredo zvečer je Jan Oblak z Atleticom gostoval na Majorki in doživel še tretji zaporedni poraz. Domača Mallorca je slavila z 1:0, že v 16. minuti tekme pa je gol za domače zabil kosovski napadalec Vedat Muriqi. Alvaro Morata je sicer pet minut kasneje zatresel tudi mrežo gostiteljev, a iz prepovedanega položaja, zato je sodnik po ogledu video posnetka gol razveljavil.

Pique končal kariero z rdečim kartonom, pa sploh ni igral

Gerard Pique je še zadnjič v postavi Barcelone. Tekmo je začel na klopi. Foto: Reuters Dolgoletni član Barcelone Gerard Pique je sredi prejšnjega tedna šokiral nogometno javnost, da kar sredi sezone končuje kariero in bo proti Almerii še zadnjič igral na domačem stadionu Camp Nou. Soigralci so ga po tekmi metali v zrak, ob aplavzu polnega stadiona so mu ušle solze sreče. Sprva smo vsi mislili, da bo to tudi njegova zadnja tekma, a ni bilo tako. Njegova upokojitev bo uradna z 31. decembrom 2022. Na silvestrovo proti Espanyolu, ko se bo la liga nadaljevala po koncu svetovnega prvenstva, Pique ne bo igral, če je bila torej sobotna tekma z Almerio zadnja na Camp Nouu. Je bil pa v kadru na tokratni torkovi tekmi 14. kroga. Trener Xavi ga sicer ni uvrstil v prvo enajsterico. V soboto je začel v prvi postavi, a to je bil njegov šele šesti nastop v španski ligi to sezono (četrti v prvi enajsterici). Prav to, da ni več dobil veliko priložnosti za igro, je botrovalo odločitvi, da pri 35 letih konča kariero. V kakšnem drugem klubu si ne želi igrati.

In proti Osasuni ni zaigral. Kriv pa si je kar sam. Ob polčasu je že na zelenici in nato še v tunelu jezikal sodnikom in glavni mu je pokazal rdeči karton. Komedija zmešnjav ob koncu nogometne kariere nekdanjega španskega reprezentanta.

Osasuna je povedla že v šesti minuti, ko je po kotu zadel David Garcia. Nato so Katalonci v 31. minuti ostali brez Roberta Lewandowskega, ki je po grobem prekršku nad Garcio prejel drugi rumeni karton. A v drugem delu je Barcelona kljub igralcu manj na igrišču obrnila tekmo. Pedri je v 48. minuti izenačil, Raphinha pa je v 85. minuti gostom s strelom z glavo, v igro je vstopil le sedem minut pred tem, zagotovil vse tri točke.

Jan Oblak je z Atleticom doživel še tretji zaporedni poraz v La ligi. Foto: Guliver Image

Špansko prvenstvo, 14. krog: Torek, 8. november:

Elche : Girona 1:2 (1:1)

Athletic Bilbao : Valladolid 3:0 (1:0)

Osasuna : Barcelona 1:2 (1:0)



Sreda, 9. november:

Mallorca : Atletico Madrid 1:0 (1:0)

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo in ustavil dva strela na svoja vrata.



Almeria : Getafe 1:0 (1:0)

Sevilla : Real Sociedad 1:2 (1:2)

Espanyol : Villarreal 0:1 (0:0)



Četrtek, 10. november:

Rayo Vallecano : Celta Vigo 0:0

Valencia : Betis 3:0 (0:0)



21.30 Real Madrid - Cadiz