Ključni trenutki tekme med Realom Madridom in Rayom Vallecanom so se dogajali med 65. in 67. minuti. Rayo je zahteval 11-metrovko, češ da je Dani Carvajal v kazenskem prostoru igral z roko. Sodniki so jo dosodili šele po ogledu posnetka s sistemom VAR. Nato je Oscar Trejo slabo izvedel strel z bele točke in Thibaut Courtois mu je zlahka branil. A je sodnik zapiskal, da je potrebno 11-metrovko ponoviti. In v drugem poizkusu je Trejo vendarle zadel. Za 3:2 in to je bil pozneje po desetih minutah sodnikovem dodatka tudi končni izid tekme, po kateri je Barcelona zdaj nova vodilna na lestvici la lige. Z zmago več ima dve točki prednosti pred Realom. Atletico na tretjem mestu zaostaja že 10 točk.

Rayo je odlično odprl tekmo, saj je Santi Comesana zadel že v peti minuti. Nato je tekma le dobila pričakovan potek z dvema goloma favoriziranih gostov - zadela sta Luka Modrić z bele točke in Eder Militao. A še pred koncem prvega dela je bil izid izenačen, za 2:2 je poskrbel Alvaro Garcia. Real je do konca lovil vsaj izenačenje, bil boljši, a neuspešen tudi v maratonskem podaljšku, tako so Madridčani doživeli prvi ligaški poraz v sezoni.

Pique igral od prve minute in se poslovil z zmago

Na zadnji tekmi sta Piqueja na zelenico pospremila sinova Milan in Sasha. Foto: Reuters Navijači Barcelone so še zadnjič spremljali Gerarda Piqueja. 35-letni branilec je pred dnevi presenetil z odločitvijo, da bo sklenil bogato nogometno kariero, v kateri je osvojil nič koliko največjih klubskih in reprezentančnih lovorik. Trikrat je osvojil ligo prvakov, osemkrat špansko ligo, z izbrano vrsto pa je bil tako svetovni kot tudi evropski prvak. Zadnjo tekmo v dresu Barcelone bo sicer igral naslednji teden v Pamploni, ta pa je bila zadnja na stadionu Camp Nou.

Na stadionu ga je pozdravila velikanska zastava z napisom Sempr3 (vedno), na kateri je bila posebno poudarjena Piquejeva znamenita številka tri. Soigralci so na ogrevanju nosili posebne majice z njegovim napisom. Na velikem zaslonu so predvajali vrhunce njegove kariere. Za katalonskega velikana je igral 14 let in pol, zbral 615 nastopov in sodeloval pri osvojitvi kar 30 lovorik. V tej sezoni je za Barcelono v la ligi zbral le tri nastope, v obrambni vrsti imata prednost Jules Kounde in Eric Garcia.

Barcelona se je dolgo mučila z ekipo iz spodnjega dela razpredelnice (v sedmi minuti je Robert Lewandowski zapravil enajstmetrovko) in šele na začetku drugega dela je Ousmane Dembele prvič zatresel mrežo. Na 2:0 je povišal Frenkie de Jong (62.).

Gerard Pique je pomahal v slovo domačim navijačem. Foto: Reuters

Po tekmi so Gerarda soigralci nekajkrat visoko vrgli v zrak.

Z igralcem več Atletico le do točke

Espanyol je v 62. minuti, čeprav je igral le z desetimi nogometaši, povedel v Madridu. Foto: Reuters Jan Oblak, ki je z Atleticom nepričakovano izpadel iz Evrope že v začetku novembra, ni imel razlogov za zadovoljstvo tudi v nedeljo. Simeonejeva četa je, čeprav je imela od 28. minute igralca več na zelenici, zgolj remizirala proti Espanyolu (1:1). Katalonci so povedli preko Sergia Darderja v 62. minuti, gostitelje, ki so si priigrali številne priložnosti, a jih je znova na cedilu pustila neučinkovitost, pa je deloma z izenačenjem rešil Joao Felix. Portugalec je izenačil v 78. minuti, za kaj več pa je zmanjkalo moči in zbranosti.

Špansko prvenstvo, 13. krog: Petek, 4. november:

Girona : Athletic Bilbao 2:1 (0:0) Sobota, 5. november:

Getafe : Cadiz 0:0

Real Valladolid : Elche 2:1 (1:0)

Celta Vigo : Osasuna 1:2 (1:2)

Barcelona : Almeria 2:0 (0:0) Nedelja, 30. oktober:

Atletico Madrid : Espanyol 1:1 (0:0)

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo in zbral eno obrambo.

Real Sociedad : Valencia 1:1 (1:1)

Villarreal : Mallorca 0:2 (0:1)

Betis : Sevilla 1:1 (1:0) Ponedeljek, 7. november:

Rayo Vallecano : Real Madrid 3:2 (2:2)