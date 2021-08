Oblakovi slavili na vročem srečanju v Vigu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začela se je nova sezona La lige. Prvič po več kot 15 letih v njej ni ne Sergia Ramosa ne Lionela Messija. Naslov španskega prvaka brani Atletico z Janom Oblakom. Real Madrid je vstopil v novo sezono pod vodstvom Carla Ancelottija z visoko zmago nad Alavesom (4:1). Vsi zadetki so padli v drugem polčasu, dva zadetka pa je dosegel francoski napadalec Karim Benzema. Na uvodnem nedeljskem obračunu je Atletico Madrid z 2:1 ugnal Celto iz Viga, ob koncu srečanja pa se je med igralci obeh moštev tudi zaiskrilo.

Uvod v špansko prvenstvo je letos zares poseben. Prvič lahko rečemo, da v največjih dveh klubih ni njunih ikon, pa tudi ne res velikih zvezd. Če odštejemo Edena Hazarda, ki v Madridu še ni pokazal predstav iz Anglije, in pa izkušenega dvojca Pique – Busquets pri Barci, je eden največjih zvezdnikov letošnjega prvenstva zato zagotovo slovenski čuvaj mreže Atletica.

Real suveren, Atletico na vročem gostovanju do zmage

Za uvod sta se udarila največji dolžnik lanske sezone Valencia in Getafe. Netopirji so dvoboj, kjer sta moštvi končali srečanje z desetimi na igrišču, dobili z 1:0.

V soboto so se prvič predstavili javnosti nogometaši Reala. Pod vodstvom Carla Ancelottija so v gosteh nadigrali Alaves (4:1), z dvema zadetkoma pa je izstopal Francoz Benzema.

Karim Benzema je že na uvodu v prvenstvo zabil dvakrat. Foto: Reuters

Branilci naslova Atletico Madrid so svojo pot začeli na nedeljskem gostovanju v Vigu, kjer so z dvema zadetkoma Angela Corree ob izkoriščeni najstrožji kazni domačih iztržili popoln izkupiček. Na srečanju pa ni bilo vroče le zaradi visokih temperatur, pač pa se je iskrilo tudi med igralci obeh moštev, zato sta si predčasno pot pod prho prislužila domači kapetan Hugo Mallo in gostujoči branilec Mario Hermoso.

Jan Oblak se je na tem srečanju vpisal v klubsko zgodovino. Že 304. je nastopil za madridski klub, s čimer je postal vratar, ki je največkrat oblekel dres Atletica.

V Barcelono zvečer že takoj prihaja neugodni Real Sociedad.