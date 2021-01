Navijači Barcelone v skrbeh, vroči Messi sploh ni treniral

Danes se bosta v uvodnem srečanju španskega superpokala v Cordobi udarila Real Sociedad in Barcelona. Vprašljiv je nastop prvega zvezdnika katalonskega velikana Lionela Messija, ki si je na zadnji ligaški tekmi poškodoval stegensko mišico na levi nogi. V četrtek se bosta v drugem polfinalu pomerila Real Madrid in Athletic Bilbao.

Barcelona igra v zadnjih tednih vse bolje. V prvenstvu je nanizala tri zmage in se povzpela na tretje mesto. V soboto je v gosteh ponižala Granado (4:0), po dvakrat pa sta v polno zadela Antoine Griezmann in Lionel Messi. Argentinec je z 11 zadetki tudi prvi strelec la lige, zato je navijače še toliko bolj zaskrbelo, ko je moral v drugem polčasu zaradi poškodbe predčasno z igrišča. Zaradi zdravstvenih težav ni s soigralci treniral do danes, tako da je negotov njegov nastop proti Baskom.

ESPN poroča celo o tem, da naj bi Argentinec čutil takšne težave, da ne bi bil pripravljen za nastop niti v nedeljskem finalu, če bi Barcelona danes izločila ekipo iz San Sebastiana. To bi bil nov udarec za Barcelono, ki ta teden lovi pot do prve lovorike, osvojene pod taktirko Ronalda Koemana. Seznam igralcev, ki so pri Barceloni poškodovani, je namreč vsak teden daljši. Na njem so že Gerard Pique, Sergi Roberto, Philippe Coutinho in Ansu Fati.

V četrtek se bosta v drugem polfinalu udarila Real Madrid in Athletic Bilbao, finale pa bo v nedeljo v Sevilli.