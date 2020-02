Nenavaden prizor iz Španije, prvič po letu 2010 brez Reala in Barcelone

Danes se bosta v prvi polfinalni tekmi španskega pokala v Bilbau pomerila Athletic in Granada. V četrtek se bosta ''v prvem polčasu'' pokalnega polfinala udarila še Real Sociedad in drugoligaš Mirandes, največje presenečenje pokalne sezone na Pirenejskem polotoku. Favorita sta baskovska kluba. Prvič po desetih letih v polfinalu španskega pokala ni madridskega Reala niti Barcelone.

Nov format španskega pokala ni poskrbel le za zmanjšanje števila tekem, saj so se vse do polfinala igrale le ene tekme, ampak tudi za številna presenečenja. Oblakov Atletico Madrid se je tako poslovil že v šestnajstini finala, Real, Barcelona in Valencia, vsi trije bodo podobno kot Atletico nastopili v osmini finala lige prvakov, pa v četrtfinalu. Med štiri najboljše so se v pokalu prebili trije prvoligaši (Athletic Bilbao, Real Sociedad in Granada) ter drugoligaš Mirandes.

Pokalno dogajanje v Španiji se bo v polfinalu začelo v Bilbau. Athletic bo na stadionu San Mames, enem izmed 12 prizorišč Eura 2020, gostil Granado. Nazadnje je v pokalu na tem objektu izločil veliko Barcelono. Junak srečanja je bil Inaki Williams, ki je v polno zadel v sodnikovem podaljšku. San Mames je v zadnjem obdobju velika trdnjava Bilbaa. Athletic je v koledarskem letu 2019 namreč doma izgubil le dvakrat, Granada pa ima težave s predstavami v gosteh, saj v prvenstvu ni zadela v polno na gostovanju že vse od novembra 2019.

Prvič po letu 1969

Granada je konec prejšnjega tedna izgubila na gostovanju pri Oblakovem Atleticu (0:1). Foto: Reuters Athletic je pokalno lovoriko osvojil že 23-krat, a je od zadnjega naslova minilo že 36 let. Nazadnje je bil pokalni zmagovalec leta 1984, v finalu pa je nazadnje zaigral 2015.

Omenjena kluba, ki ju na lestvici španskega prvenstva deli le eno mesto, se bosta pomerila prvič v pokalnem tekmovanju po letu 1969, ko je Granada zadnjič zaigrala v polfinalu. Takrat so morali Andaluzijci priznati premoč ponosnim Baskom. Granada je v četrtfinalu izločila branilko naslova Valencio, odločilen zadetek pa je v podaljšku prispeval veteran Roberto Soldado.

Favorita za nastop v finalu sta baskovska kluba Athletic in Real Sociedad, Mirandes, edini drugoligaš med polfinalisti pokala, pa bo skušal prirediti novo presenečenje in po Celti, Sevilli in Villarrealu izločiti še nekdanji klub Daliborja Stevanovića.

Povratni tekmi polfinala bosta 4. in 5. marca, finale pa 18. aprila v Sevilli.