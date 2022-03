Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo znan prvi finalist španskega pokalnega nogometnega tekmovanja. Na Mestalli se bosta spopadla Valencia in Athletic Bilbao. Prva tekma v Baskiji se je končala brez zmagovalca (1:1). V četrtek se bosta za drugo vstopnico za finale v Sevilli udarila Betis in Rayo Vallecano. Zeleno-beli so na prvi tekmi v Madridu zmagali z 2:1.