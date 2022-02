Madridski klub ni imel takšne priložnosti že 40 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V španskem pokalnem tekmovanju so v igri za lovoriko ostale le še štiri ekipe, med njimi pa ni niti ene izmed ''velike'' četverice, ki jo v španskem prvenstvu sestavljajo Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona in Sevilla. Danes se bosta v uvodni polfinalni tekmi pomerila Rayo Vallecano in Betis, v četrtek pa bo lanskoletni zmagovalec superpokala Athletic Bilbao gostil Valencio.