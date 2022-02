Mreža Jana Oblaka ostala nedotaknjena, Atletico zmagal

V 26. krogu španskega prvenstva je Jan Oblak z Atletico Madridom danes zvečer doma gostil Celto Vigo in jo premagal z 2:0. Atleti so trenutno na četrtem mestu la lige in za vodilnim Real Madridom zaostajajo kar 15 točk. Varovanci Diega Simeoneja so čez teden odigrali tudi prvo tekmo v osmini finala lige prvakov, kjer so se na domačem terenu z 1:1 razšli z Manchester Unitedom.