V Španiji v teh dneh odmevajo besede Jana Oblaka, ki se je v intervjuju za katalonski športni dnevnik Mundo Deportivo razgovoril tako o Atleticu kot tudi svoji prihodnosti. "Zelo sem ponosen, da predstavljam tako veliko ekipo. V teh desetih letih pri Atleticu sem doživel veliko lepih trenutkov, ne razmišljam pa preveč o preteklosti, saj imam pred seboj še nekaj let, ki jih nameravam braniti na visoki ravni. Vselej sem poudarjal, da bom, dokler bom tukaj, dajal vse od sebe za klub in skušal osvojiti vse, kar je mogoče," je pojasnil 31-letni ljubljenec navijačev Atletica.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak brani barve madridskega Atletica že dobro desetletje. Foto: Reuters

Ker pa se bliža zimski prestopni rok, ko se že "tradicionalno" v številnih govoricah glede morebitnih prestopov omenja tudi Oblak, je Slovenca dočakalo tudi vprašanje o tem. "Vsako leto, vsako poletje se veliko govori in omenja, a na koncu v nogometu nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. V vsako sezono vstopim z željo, da pokažem vse, kar znam, in ne razmišljam veliko o prihodnosti. Tako je bilo deset let in tako bom tudi nadaljeval," je dolgoletni slovenski legionar v Španiji odgovoril na vprašanje o tem, ali bi lahko v bližji prihodnosti zapustil Madrid.

Sicer ni konkretno omenil, da želi ostati pri Atleticu, s katerim ga pogodba veže vse do leta 2028, je pa dodal, kako želi vsakič, ko brani za Los Colchoneros, dati vse od sebe. "Dokler sem tukaj, bom skušal dati vse za klub in iskati pot do lovorik, ki jih nisem nikoli osvojil," je še dodal. In katere lovorike ni osvojil kot vratar Atletica? Izstopata zlasti dve, liga prvakov in španski pokal.

Oblak še čaka na pokalni uspeh

V senci vnaprej odigranih dvobojev španskega prvenstva, na katerih se je v torek in sredo predstavila četverica, ki jo od 8. do 12. januarja v Savdski Arabiji čaka boj za superpokalno lovoriko (Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao in Mallorca) in se bo pokalnemu tekmovanju pridružila v naslednjem krogu, se na Pirenejskem polotoku med tednom igrajo tekme 2. kroga pokala.

Štirje klubi, ki se bodo prihodnji mesec v Savdski Arabiji potegovali za španski superpokal (Real Madrid, Barcelona, Mallorca in Athletic Bilbao), se bodo tekmovanju pridružili v naslednjem krogu (1/16 finala). Foto: Reuters

Danes bo tako nastopil tudi Atletico Madrid, eden izmed favoritov za osvojitev pokalnega naslova, ki ga je osvojil desetkrat, a nazadnje leta 2013 – ravno leto pred tem, ko se je Simeonejevi četi pridružil Jan Oblak in pozneje v pestrem desetletju osvojil skoraj vse možne lovorike. Bil je španski prvak, osvojil je španski in evropski superpokal, bil je najboljši v ligi Europa, izgubil pa je v finalu lige prvakov.

V španskem pokalu še ni prišel do finala. Odkar se je iz Lizbone preselil v Madrid, še čaka na odmeven dosežek Atletica v pokalu. Navijači verjamejo, da bi lahko kmalu napočil trenutek za konec zdaj že 11-letne suše v pokalnem tekmovanju. Morda že v tej sezoni, v kateri gre Atleticu vedno bolje, o čemer priča tudi zmagoviti niz. Madridski velikan je v vseh tekmovanjih dobil sedem tekem zapored, kar mu ni uspelo že šest let, danes pa bo skušal upravičiti še vlogo favorita na pokalnem gostovanju pri četrtoligašu, kjer ga čaka dvoboj proti Cacerenu.

Argentinec na vratih, Oblak bo grel klop

Juan Musso bo danes tretjič v tej sezoni branil za Atletico. 30-letni Argentinec je v prejšnji sezoni v serie A branil za Atalanto na 11 tekmah in šestkrat ohranil mrežo nedotaknjeno. V Bergamo je prišel leta 2021 iz Udineseja, nato pa za Atalanto zbral 69 nastopov. Foto: Guliverimage Trener Diego Simeone v tej sezoni na pokalnih srečanjih na vrata postavlja rezervnega vratarja. V prvem krogu, ko se je Atletico nepričakovano mučil s šestoligašem Vicom in ga v gosteh premagal z 2:0 po poznih zadetkih Juliana Alvareza, je branil Juan Musso. 30-letni Argentinec je poleti sprejel tvegano potezo in se odločil, da se kot posojen nogometaš Atalante dokazuje pri Atleticu.

V prejšnji sezoni je argentinski reprezentant z moštvom iz Bergama navduševal tako doma kot tudi v Evropi. Branil je v finalu, kjer je Atalanta s 3:0 na krilih trikratnega strelca Nigerijca Ademole Lookmana nadigrala Bayer Leverkusen, branil je tudi letos v evropskem superpokalu, kjer je z 0:2 klonil proti madridskemu Realu, nato pa se je, ker ima pri Atalanti status prvega čuvaja mreže 24-letni Italijan Marco Carnesecchi, na klopi pa je portugalski veteran Rui Patricio, odločil za spremembo. Preselil se je v Madrid, kjer pa ima status prvega vratarja zacementiran 31-letni Slovenec.

Jan Oblak brani odlično, v tej sezoni ima velike možnosti, da postavi nov rekord in že šestič prejme priznanje zamora, tako da se mora Musso zadovoljiti z drobtinicami. Za zdaj tako bolj ali manj brani v pokalu, v 4. krogu la lige, ko je bil Oblak odsoten zaradi zdravstvenih težav, pa je vskočil na vrata Atletica na zahtevnem gostovanju v Bilbau (1:0) in Madridčanom pomagal do zmage. Izkušeni Argentinec tako, odkar brani za Atletico, v 180 minutah še ni prejel zadetka.

V obrambo Atletica se vrača evropski prvak

Tako se je Robin Le Normand boril z Benjaminom Šeškom na dvoboju lige prvakov med Atleticom in Leipzigom (2:1). Foto: Guliverimage Danes bo v obrambi Atletica sodeloval tudi s povratnikom Robinom Le Normandom. Španski reprezentant, rojen v Franciji, je letos rdeči furiji pomagal do evropskega naslova, konec septembra pa si je poškodoval glavo na derbiju proti Realu. Danes se bo vrnil na igrišče in najverjetneje zaigral z zaščitno masko. V Madridu sta ostala poškodovana Francoza Antoine Griezmann in Thomas Lemar.

Zanimivo je, da je Atletico v pokalu že gostoval pri Cacerenu. To se je zgodilo leta 1982, ko se je srečanje končalo brez zmagovalca (1:1). Danes bo dvoboj na razprodanem stadionu Principe Felipe, kjer so postavili dodatne tribune, spremljalo 12.700 gledalcev, Atletico pa bi lahko po poročanju španskih medijev začel dvoboj z enajsterico Musso; Azpilicueta, Witsel, Le Normand, Galan; Riquelme, De Paul, Koke, Lino; Correa, Sorloth. Oblak bo tako spremljal dvoboj na klopi.

Mladi slovenski napadalec dočakal prvenec

David Flakus Bosilj je v prejšni sezoni kot posojen nogometaš Verone nabiral izkušnje na Nizozemskem (De Graafschap), letos pa se je preselil v Španijo. Foto: Guliverimage V 2. krogu španskega pokala ne manjka presenečenj. Proti četrtoligašem so izpadli kar trije predstavniki elitne la lige. Espanyol je v torek izpadel proti Barbastru (0:2), Girona v sredo po izvajanju 11-metrovk proti Logronesu (3:4), Villarreal pa je ostal praznih rok v gosteh pri Ponteverdi (0:1).

Danes bo nastopil tudi David Flakus Bosilj. Mladi slovenski napadalec nastopa za drugoligaša Castellon, v 2. krogu španskega pokala bo gostoval pri tretjeligašu Ponferradini. Nekdanji napadalec Aluminija in Brava je v dobri formi. Konec prejšnjega tedna je dosegel prvenec v drugi španski ligi, ko je prispeval zadetek za končnih 2:0 proti Malagi. 22-letni Štajerec, ki se je poleti v Španijo preselil iz Italije (Verona), je v polno zadel v 72. minuti, le pet minut po vstopu v igro.

V Španiji sicer nastopajo trije Slovenci, a je eden že izpadel iz pokalnega tekmovanja. To je 23-letni vratar Tomaž Stopajnik, ki vztraja v Španiji že tri leta (Alcoyano, Ceuta, Bergatinos) in trenutno brani pri četrtoligašu Bergantinosu. V 1. krogu, takrat je branil vso tekmo, je izpadel proti Marbelli (1:2).

Španski pokal, 2. krog

Torek, 3. december:

Sreda, 4. december:

Četrtek, 5. december: