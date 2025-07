Po napadu na Slovenca v Poreču aretirali trenerja borilnih veščin

Po nasilnem incidentu, v katerem naj bi pet varnostnikov pred nočnim klubom v Poreču v noči na petek preteplo 19-letnega Slovenca, so aretirali in danes tudi zaslišali nekdanjega borca in trenerja borilnih veščin Denisa Vojnikovića. Poleg njega so zaslišali še dva osumljenca, dva pa so izpustili zaradi pomanjkanja dokazov, poročajo hrvaški mediji.

Zaradi brutalnega napada na mladega Slovenca pred nočnim klubom v Poreču so danes zaslišali Vojnikovića in še dva osumljenca, preostala dva pa so izpustili zaradi pomanjkanja dokazov, poročata hrvaški spletni portal Index in javna radiotelevizija HRT. Dva osumljenca medtem še iščejo, dodaja Index.

Osumljeni so povzročitve hudih poškodb in nasilnega vedenja, policija pa preverja tudi, ali so morda povezani še z drugimi kaznivimi dejanji.

Član hrvaške reprezentance

Vojniković je leta 1993 začel kariero v borilnih veščinah, bil je član hrvaške reprezentance v tekvondoju in kikboksu. Nato je začel delovati tudi kot trener, pred leti pa je v Pulju ustanovil hrvaško franšizo Punch it Gym Croatia, znano po treningih tajskega boksa, kikboksa in boksa.

Policija je v odgovoru na poizvedbe medijev sporočila le, da še vedno poteka preiskava z namenom razjasnitve okoliščin dogodka, več informacij pa niso podali. Index medtem poroča, da imajo osumljenci po neuradnih informacijah povezave znotraj policije, zato pogosto prejmejo informacije o načrtovanih racijah.

Preiskava sledi incidentu v noči na petek, ko je skupina moških pred nočnim klubom v Poreču močno pretepla 19-letnega Slovenca. Ta se je zaradi hudih poškodb najprej zdravil v puljski bolnišnici, v soboto zvečer pa so ga prepeljali v ljubljanski UKC. Njegova mati je že pred tem v pogovoru za hrvaške medije napovedala tožbe.

Peterico osumljencev je policija aretirala v nedeljo, torej več dni po incidentu, v vmesnem času pa se je v hrvaških medijih in na spletu pojavilo več komentarjev in tudi videoposnetkov, ki opozarjajo na nasilje varnostnikov, čeprav naj bi ti skrbeli za red na dogodkih.