Še zadnje upanje za Jana Oblaka

Jan Oblak je z Atleticom postal španski prvak, osvojil je španski superpokal, ligo Europa in evropski superpokal, v ligi prvakov pa izgubil v finalu. Španskega pokala še ni osvojil. Foto: Guliverimage

Med tednom v Španiji potekajo pokalni dvoboji. Danes bo na delu tudi Atletico Madrid, ki je v rezultatski krizi, saj je dobil le eno od zadnjih sedmih srečanj, obenem pa že končal evropske nastope. Pokal tako predstavlja še zadnje upanje, da bi Diego Simeone v tej sezoni lahko osvojil lovoriko, zato bo pred Janom Oblakom in soigralci, ki bodo pogrešali številne zvezdnike s pred kratkim končanega SP v Katarju, zahtevna naloga. Zvečer jih v deževni Galiciji čaka ambiciozni četrtoligaš.

Bo bolj ali manj po pričakovanih rezultatih, saj so napredovali skoraj vsi favoriti (Villarreal je napredoval šele po podaljšku, Rayo Vallecano po izvajanju 11-metrovk), bo danes na delu tudi edini predstavnik velike trojice španskega klubskega nogometa, ki nastopa v 2. krogu pokala.

Pokalno lovoriko brani Betis iz Seville. Foto: Reuters

V tem delu pokalnega tekmovanja še ni štirih zelo močnih klubov. Real Madrid, Barcelona, Valencia in Betis počivajo, pridružili se bodo šele v naslednjem krogu, v 1/16 finala, sredi januarja pa jih čaka še španski superpokal v Savdski Arabiji. Atletica na omenjenem turnirju v nasprotju z lani ne bo. Tako imajo Los Colchoneros zadnjo priložnost, da rešijo sezono z osvojeno lovoriko, prav v pokalu. V prvenstvu močno zaostajajo za Barcelono in Realom, v Evropi pa so prvič, odkar pri njih brani Jan Oblak, izpadli še pred decembrom.

V zadnjih letih večkrat izpadli proti nižjeligašu

Diego Simeone se spopada z enim najslabših rezultatskih obdobij, odkar vodi atlete. Foto: Guliverimage Simeonejeva četa se je po kriznem obdobju znašla v težavah. Atletico je dobil le eno od zadnjih sedmih tekem. Tokrat ima na papirju zelo ugodnega tekmeca, saj bo gostoval pri četrtoligašu Arenteiru, a ga to ne sme preslepiti, saj je omenjeni klub iz Galicije v prvem krogu pokala izločil Almerio. V zadnjih dneh je v tem delu Španije zelo deževno, tako da velja pričakovati zelo zahtevne razmere za igranje, ki ponujajo tudi večjo možnost za morebitno presenečenje. Teh pa v pokalu ne manjka.

Atletico je v zadnjih letih že dvakrat v pokalu izpadel proti tretjeligašu (Cornella v 2020/21 in Cultural Leonesa v 2019/20), tako da so navijači vajeni tovrstnih šokov. Tokrat zaradi pred kratkim končanega SP v Katarju ne bodo mogli računati na kar nekaj pomembnih igralcev. Manjkali bodo svetovni prvaki Rodrigo De Paul, Angel Correa in Nahuel Molina, pa podprvak Antoine Griezmann, prav tako tretjeuvrščeni Ivo Grbić, sicer rezervni vratar Atletica, ki ob Janu Oblaku le težko dočaka priložnost. Tokrat bo drugi vratar rdeče-belih 19-letni Španec Alejandro Iturbe.

Vprašljiv je nastop Portugalca Joaa Felixa, ki se je izkazal na SP 2022, a tudi izrazil željo po spremembi klubskega okolja. Z Atleticom trenira od petka, tako da bi ga lahko strateg Simeone uvrstil v zasedbo. Vprašljiv je nastop Geoffreyja Kondogbie, ki v zadnjih dneh ni treniral, Matheus Cunha pa se odpravlja k Wolverhamptonu.

Jan Oblak bo danes branil na stadionu Espinedo, kjer je letos pokalno razočaranje doživela Almeria, lani pa je Valencia zmagala šele po podaljšku. Foto: Guliver Image

Tako bi se lahko Atletico na prvi uradni tekmi po koncu SP 2022 na stadionu Espinedo predstavil z začetno enajsterico Oblak, Llorente, Savić, Giménez, Hermoso, Carrasco, Koke, Witsel, Lemar (Saúl), Joao Felix (Lemar), Morata.