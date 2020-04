Španski klub niža plače svojim nogometašev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Na letni ravni se bo plača znižala na 17 odstotkov. Ta ukrep bo veljaven v primeru, da se liga ne bo nadaljevanja, v primeru nadaljevanja prvenstva brez prisotnosti gledalcev pa se bodo plače nogometašev znižale za šest odstotkov," je v sporočilu za javnost zapisal baskovski klub.

Athletic Bilbao je druga ekipa v svoji regiji, ki se je po Realu Sociedadu odločila za znižanje plač, pred njo so to storili tudi velikani španskega nogometa - Barcelona, Real Madrid in Atletico Madrid. Za slednjega od leta 2014 igra tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak.

V Španiji je za posledicami okužbe z novim koronavirusom umrlo 18.579 ljudi, okuženih pa je 177.633 oseb.

