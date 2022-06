Španci zaradi Haalanda in Mbappeja v sodno bitko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik la lige Javier Tebas je v ponedeljek povedal, da je španska nogometna liga že vložila pritožbo proti angleškemu Manchester Cityju zaradi dogovora o podpisu pogodbe z Erlingom Haalandom in da bo ta teden ukrepala proti ponudbi francoskega PSG za Kyliana Mbappeja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

City je zmagal v boju za prestop Haalanda iz Borussie Dortmund, potem ko je plačal klavzulo o odkupu napadalca v višini 75 milijonov evrov, vendar naj bi posel, vključno s plačo in honorarjem agenta, lahko dosegel neverjeten znesek 300 milijonov evrov.

Po poročanju specializiranega tiska bo po novi Mbappejevi pogodbi francoski klub PSG samo za plačo igralca, ki je pogodbo s Parižani podaljšal še za tri leta, plačal od 40 do 50 milijonov evrov letno. Potem ko so Parižani podaljšali sodelovanje z Mbappejem, kljub poskusom Real Madrida, da bi pripeljali 23-letnika, je la liga napovedala, da se bo pritožila pri Evropski nogometni zvezi (Uefa), francoskem upravnem sodišču in Evropski uniji.

"Ne zagovarjam Real Madrida glede vprašanja Mbappeja, zagovarjam pa evropski nogomet," je dejal Tebas na novinarskem dogodku v Valladolidu. "Ta teden bomo vložili pritožbo proti PSG, prejšnji teden smo to storili s Cityjem."

"Mislim, da ni prav, da ena liga kritizira drugo ligo. Kolikor vem, je bila ponudba Reala za Mbappeja podobna ponudbi PSG," je o tej zadevi dejal Čeferin. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tebas prepričan, da oba kluba kršita finančna pravila Uefe

Tebas se že dolgo bori proti finančni moči klubov, ki jih podpira država, kot sta Manchester City in PSG. Pravi, da oba kluba kršita finančna pravila Uefe, kar destabilizira trg in moti konkurenčno ravnovesje v nogometu. Tebas je dejal, da je "dovoliti te operacije bolj nevarno kot (evropska) superliga".

PSG je v sezoni 2020/21 utrpel 224,3 milijona evrov izgube, kar je 80 odstotkov več kot v prejšnjem letu, so v začetku tega meseca zapisali v letnem poročilu finančnega urada francoskega nogometa (DNCG). La liga je leta 2013 uvedla sistem strogih omejitev porabe, za katerega Tebas pravi, da povečuje konkurenčno ravnovesje španske lige in spodbuja klube, da sprejmejo dolgoročnejše ukrepe za omejevanje porabe.

Toda predsednik Uefe, Slovenec Aleksander Čeferin, je v intervjuju za AFP pred finalom lige prvakov prejšnji mesec dejal, da je zavrnil kritike la lige glede Mbappejevega novega dogovora. "Nikakor se ne strinjam. Tako ali tako je v nogometu preveč pritoževanja in menim, da bi morala vsaka liga skrbeti za svoj položaj," je dejal Čeferin. "Mislim, da ni prav, da ena liga kritizira drugo ligo. Kolikor vem, je bila ponudba Reala za Mbappeja podobna ponudbi PSG," je dodal Čeferin.

