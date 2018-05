Španci imajo novega predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španska nogometna zveza (RFEF) je dobila novega predsednika. Nekdanji prvi mož Angel Maria Villar je bil zaradi številnih korupcijskih obtožb suspendiran, zdaj ga je na predsedniškem mestu zamenjal Luis Rubiales, nekdanji predsednik sindikata nogometašev v Španiji.

Villar je bil predsednik RFEF skoraj tri desetletja, a je lani zaradi suma poneverbe, korupcije in ponarejanja dokumentov najprej ostal brez predsedniške funkcije v Španiji, ker so ga začasno odstavili, odstopil pa je tudi z mesta podpredsednika Evropske in Mednarodne nogometne zveze.

Na današnjih predsedniških volitvah je 40-letni Rubiales, tudi nekdanji nogometaš, dobil 80 glasov, 56 pa jih je dobil vršilec dolžnosti predsednika med Villarjevim suspenzom Juan Luis Larrea, ki je pred tem skrbel za finance na zvezi.