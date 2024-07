Evropsko nogometno prvenstvo se ta v petek nadaljuje s četrtfinalnimi obračuni. Najprej sta na sporedu najbolj zanimiva para: v Stuttgartu se bosta merili Španija in Nemčija (18.00), v Hamburgu pa Francija in Portugalska (21.00). Španci so edina ekipa s štirimi zmagami, a vseeno previdna pred dvobojem z gostitelji: "Dosedanji vtis ne šteje. Zdaj nas čaka Nemčija, tekmec, ki si ga v četrtfinalu zagotovo ni želel nihče."

Euro 2024, četrtfinale:

Petek, 5. julij:

Ob 18. uri v prvem četrtfinalnem dvoboju igrata najuspešnejši državi na evropskih prvenstvih, Španija in Nemčija imata namreč vsaka po tri evropske naslove. Nazadnje sta ti dve reprezentanci igrali med sabo na zadnjem svetovnem prvenstvu, ko je bilo 1:1, pred štirimi leti v ligi narodov pa je Španija zmagala s 6:0. Nemci pravzaprav Špancev na uradni tekmi niso premagali že od leta 1988. Gostitelji so navdušili na prvi tekmi prvenstva, ko so s 5:1 premagali Škotsko, precej bolj pa so se mučili s Švico (1:1) in v osmini finala z Dansko (2:0). Španci pa so edina ekipa, ki je v Nemčiji dobila vse štiri tekme, pa je bila v najtežji skupini s Hrvaško, Italijo in Albanijo. V osmini finala je s 4:1 premagala Gruzijo. Tako je manjši favorit v tem dvoboju velikanov.

De la Fuente: Dosedanji vtis ne šteje veliko

Luis de la Fuente Foto: Guliverimage "Dosedanji vtis ne šteje veliko. Na vsaki tekmi se moramo potrjevati, a verjamemo, da se bomo še naprej. Moramo pa priznati, da je s tekme v tekmo nasprotnik močnejši. Zdaj nas čaka Nemčija, tekmec, ki si ga v četrtfinalu zagotovo ni želel nihče. V zadnjem času so Nemci prerojeni, igrajo pred domačimi gledalci, zagotovo jih ne bo lahko streti. To bo pravi preizkus naše kakovosti," meni španski selektor Luis de la Fuente.

Podobnega mnenja je tudi napadalec Reala Sociedada Mikel Oyarzabal: "Pred prvenstvom nas ni imel nihče za favorita, zdaj smo kar naenkrat to postali. Mi smo ves čas verjeli vase, zdaj verjamejo tudi drugi. Ne bomo se sprostili, nadaljevali bomo na enak način, z istimi idejami. Čutimo podporo, vendar smo tudi nekoliko oddaljeni od nje, nismo v nobeni evforiji. Držimo skupaj, znotraj ekipe ni delitev, vsi se počutimo pomembne. Spoštujemo Nemce, so odlična ekipa, toda verjamemo, da smo boljši."

Kroos: Ekipa je dozorela in zdaj smo pravi

Toni Kroos trdi, da so Nemci dozoreli. Foto: Guliverimage Tako kot v španskem taboru so samozavestni tudi v nemškem. "Še pred meseci smo bili na dnu, a zadnji uspehi so nam popravili samozavest. Začeli smo dobivati tekme na način, na katerega smo pred tem izgubljali. Ekipa, ki smo jo spremenili, je dozorela in zdaj smo pravi. Ne razmišljamo o drugem kot o naslovu evropskih prvakov. In naslednja na poti je Španija. Prepričan sem, da to ne bo moje slovo od nogometa," je samozavesten Toni Kroos, ki naslednje tekmece odlično pozna, saj je bil dolgo časa igralec madridskega Reala, a trdi, da poznanstvo ne bo igralo nobene vloge.

V zadnjih štirih desetletjih samo ena zmaga Portugalske

Portugalska je Francijo nazadnje premagala v finalu evropskega prvenstva leta 2016. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ob 21. uri igrata med sabo še dve nogometni velesili, ki sta že bili evropski prvakinji – Portugalska in Španija. Med sabo sta se pomerili že na prejšnjem prvenstvu stare celine, a v skupinskem kolu, ko se je dvoboj končal z 2:2. Trije od štirih golov so padli z bele točke, dva je dal Cristiano Ronaldo. Za Portugalce je to sedmi zaporedni Euro, ko so se uvrstili v četrtfinale. A če jim kdo ne ustreza, so to prav Francozi. Na zadnjih 14 dvobojih so z njimi izgubili kar 11-krat. V zadnjih štirih desetletjih je Portugalska premagala Francijo samo v finalu evropskega prvenstva 2016 v Parizu. Takrat je za evropski naslov v podaljšku zadel Eder.

Mbappe proti idolu iz otroštva

Kylian Mbappe bo znova igral z masko, ki ga precej moti. Nasprotnik pa njegov idol iz otroštva. Foto: Guliverimage Francija in Portugalska v Nemčiji še nista pokazali tistega, kar so od njih vsi pričakovali. Francija je imela nekaj težav s poškodbami, zaradi zloma nosu Kylian Mbappe igra s posebno masko. "Priznam, z njo se ne počutim dobro. A upam, da sem se nanjo že malo navadil in da me ne bo več motila. Vsi želimo odigrati bolje, kot smo na prejšnjih tekmah, vsi želimo zmagati. Jaz s Francijo nisem osvojil le še evropskega naslova, verjamem, da ga bom tu. Pa čeprav bo treba za to premagati zvezdniško ekipo Portugalske, za katero igra moj idol iz otroštva Cristiano Ronaldo. V sobi sem imel njegove posterje," je priznal Mbappe, ki računa, da se bo slej ko prej odprlo njihovim napadalcem, doslej iz igre sami še niso zdeli, od treh golov, ki so jih dali tekmecem, sta bila dva avtogola in zadetek z enajstmetrovke.

V taboru Portugalske so pozabili na mučenje s Slovenijo, a nekaj podobnega pričakujejo tudi proti Franciji. "Kdor meni, da Francija na prvenstvu igra slabo, ni realen. Imajo trdno obrambo in na njej gradijo," se težkega dela zaveda selektor Roberto Martinez.

Euro 2024, četrtfinale:

Petek, 5. julij:

Sobota, 6. julij: