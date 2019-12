Slovenski reprezentant po izpadu iz Evrope: Obžalujemo le eno stvar #video

Dinamo se po visokem porazu proti Man Cityju (1:4) ni poslovil samo od lige prvakov, ampak tudi od nastopov v ligi Europa, saj so na koncu, čeprav jim je še po štirih kazalo odlično, zasedli zadnje, četrto mesto in se poslovili od Evrope. "Zelo smo razočarani, a izgubili smo proti boljšemu nasprotniku. Ponosni smo na to, kako smo odigrali prvi polčas, v drugem pa so Angleži pokazali svojo kakovost in zasluženo zmagali," je po tekmi povedal Petar Stojanović.

Dinamo je v zadnjem krogu lovil zmago in tri točke, s katerimi bi se zanesljivo uvrstili v izločilne boje, a nasproti jim je stal angleški prvak, ki se je, čeprav je igral v zelo spremenjeni zasedbi, na koncu izkazal za premočnega tekmeca in Zagrebčane izločil iz Evrope.

Hrvaški prvaki so odločilno tekmo odlično odprli in prek Danija Olma povedli z 1:0. Več kot pol ure so bili v osmini finala, nato pa na čuden način prejeli izenačujoči zadetek, ki ga je dosegel junak srečanja Gabriel Jesus. "Lahko smo ponosni na to, kako smo odigrali prvi polčas, lahko rečem, da smo bili celo boljši nasprotnik, v drugem pa so pokazali svojo kakovost. Ko so zabili svoj drugi zadetek, so se razigrali in nam močno otežili nalogo. Imeli so veliko mladih, ki so se skušali dokazati. Ko se razletijo, jih je težko čuvati," je takoj po tekmi še povedal slovenski reprezentant.

Gabriel Jesus je obrambi Dinama, katere del je tudi Petar Stojanović, nasul tri zadetke. Foto: Reuters

Zagrebčani so imeli po štirih krogih pet točk, lahko pa bi imeli še dve več, če ne bi na domači tekmi proti Šahtarju zapravili nemogoče. Do tretje minute sodnikovega dodatka so vodili s 3:1, Ukrajinci pa so na čudežen način na koncu prišli do izenačenja na 3:3. "Če kaj, lahko izpostavimo to tekmo proti Šahtarju, kjer smo imeli vse v svojih rokah, nato pa vse vrgli v vodo. A nimamo kaj, iti moramo naprej. Kot sem rekel, moramo biti ponosni na to, kar smo storili. Upam, da tudi naši navijači. Verjamem, da nas bodo v nadaljevanju sezone podpirali tudi v domačih tekmovanjih," zamujeno priložnost obžaluje Stojanović.



Dinamu zdaj ostane le še borba za domači lovoriki. "Smo favoriti, a tudi ti dve lovoriki se ne bosta osvojili sami. Težko je igrati, ker se vsi branijo, a moramo biti profesionalni. Vsako tekmo moramo odigrati resno in stremeti k temu, da svoje vitrine pripeljemo omenjeni lovoriki," je še sklenil slovenski reprezentančni branilec.

V igri za evropski naslov ostajajo Iličić, Oblak in Kampl Slovenci smo imeli v skupinskem delu lige prvakov pet predstavnikov. Poslavljata se Petar Stojanović (Dinamo) in Samir Handanović (Inter), v izločilne boje pa so se uvrstili Kevin Kampl (RB Leipzig), Josip Iličić (Atalanta) in Jan Oblak (Atletico Madrid).

