Nenavadna poškodba zvezdnika Bayerna. Prvi vtisi so grozljivi.

V 14. minuti tekme v Münchnu je Kingsley Coman z golom Bayern popeljal v vodstvo, le deset minut pozneje pa je bil v središču pozornosti še drugič, a na žalost iz popolnoma drugačnih, veliko bolj žalostnih razlogov.

Fotografija, ki ne obeta nič dobrega. Foto: Getty Images Pri enem izmed šprintov sredi prvega dela igre je, brez da bi ga kdorkoli oviral, nerodno stopil in padel po tleh. Z igro ni mogel več nadaljevati, glede na fotografije položaja njegove noge, ki so zaokrožile po spletu, in tudi slike njegove hoje z igrišča, ki je bila vse prej kot normalna, pa so prvi vtisi grozljivi. Navijači Bayerna se bojijo, da na svojega hitronogega krilnega napadalca ne bodo mogli računati še nekaj časa.

Francoski reprezentant, ki ga pri lanskoletni osvojitvi naslova svetovnega prvaka ni bilo zraven, je pa zato v izbrani redno igral ob pohodu do finala evropskega prvenstva 2016, ima sicer redno težave s poškodbami, zaradi katerih je bil nekajkrat z nogometnih zelenic odsoten po več mesecev.

Nogometni svet se boji, da bo zdaj njegova odsotnost še daljša, odgovor na vprašanje, za kako hudo poškodbo gre, pa bomo verjetno dobili že v četrtek dopoldne, ko bo Coman prestal dodatne zdravniške preglede.

V tej sezoni nekdanji nogometaš Juventusa težav z zdravjem sicer ni imel. V vseh tekmovanjih je odigral že 20 tekem za Bayern, zabil pa pet golov in zbral pet asistenc.

Kaj se je zgodilo?