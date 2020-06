Rožmanova generalka za največji izziv, odkar je trener Rijeke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simon Rožman z Rijeko na lestvici zaostaja za Dinamom in Hajdukom.

Simon Rožman z Rijeko na lestvici zaostaja za Dinamom in Hajdukom. Foto: Grega Valančič Sportida

Slovenske nogometaše in trenerje na delu v tujini čakajo številne obveznosti tudi med tednom. Danes bo zanimivo na Hrvaškem, kjer čaka Rožmanovo Rijeko "generalka" za finale pokala z Lokomotivo, Jan Oblak bo z Atleticom v sredo branil v Pamploni, Slovan iz Bratislave pa se bo s tremi slovenskimi orožji potegoval za finale pokala, v katerem želita zaigrati tudi Miha Zajc (Fenerbahče) in Benjamin Verbič (Dinamo Kijev). To pa še zdaleč ni vse …