Miha Zajc navdušuje Toskano in drvi v prvo ligo

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Slovenski nogometni reprezentanti so v prazničnih dneh nastopili prvič po bolečih porazih na prijateljskih tekmah proti Avstriji in Belorusiji. Kaj se je dogajalo z njimi? Z nastopi so zaključili na velikonočni ponedeljek, ko se je v Italiji spet izkazal Miha Zajc.

Matjaž Kek ostaja nočna mora slovitega štadiona v Splitu

Matjaž Kek spet ni izgubil na Poljudu. Foto: Žiga Zupan/Sportida Po štirih zaporednih prvenstvenih zmagah, po katerih se je

vodilnemu Dinamu približala na devet, drugouvrščenemu Hajduku pa na točko zaostanka, je Rijeka v soboto gostovala prav pri Splitčanih in na Poljudu remizirala z 1:1.



Rečani, ki pod vodstvom nekdanjega slovenskega selektorja Matjaža Keka na kultnem splitskem štadionu sploh še niso izgubili, so tam odigrali že enajst tekem. Od 52. minute so celo vodili, a je njihovo vodstvo zdržalo le deset minut, saj je Hajduk v 62. minuti po nesporno dosojeni enajstmetrovki izenačil in, kot se je izkazalo pozneje, postavil tudi končni izid.



Tokratni derbi je minil v zelo vetrovnem vremenu, pestro pa je bilo tudi na tribunah. Zaradi prižiganja bakel je bila tekma namreč za nekaj minut prekinjena.

Jan Oblak iz tedna v teden dokazuje, da je morda celo najboljši vratar na svetu ta hip. Foto: Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: potem ko je zadnji dve tekmi reprezentance izpustil zaradi težav s poškodbo, je očitno okreval, saj je v soboto stopil med vratnici Atletica in Madridčanom pred domačimi navijači pomagal do zmage z 1:0 proti Deportivu La Coruni. Izkazal se je z dvema izjemnima obrambama v prvem polčasu, ko je bil izid še 0:0, in bil med ključnimi možmi Atletica, ki z novo zmago vztraja na drugem mestu lestvice. Barceloni se je spet približal na devet točk zaostanka.

Še štirinajstič v prvenstvu v tej sezoni je ostal nepremagan. S tem je izenačil svoj rekord iz sezone 2015/16, ko je kot edini v zgodovini lige v prvih 30 prvenstvenih krogih na kar 14 tekmah svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.

Ob tem je iz rok vratarja Barcelone Marca Andreja Ter Stegna prevzel prvo mesto v lovu na lovoriko za vratarja z najmanj prejetimi goli v španskem prvenstvu. Do zdaj jih je prejel 14, Nemec pa enega več.

Tekma proti Deportivu je bila za Oblaka 150. v majici Atletica, njegove številke ob tem jubileju pa so izjemne. Na kar 86 tekmah, kar znese 57 odstotkov, ni prejel gola. V tem obdobju jih je prejel le 90 in zbral kar 390 obramb. Njegov odstotek ubranjenih strelov znaša neverjetnih 81 odstotkov.

Vid Belec: vratar, ki je na tekmah proti Avstriji in Belorusiji vpisal nova nastopa v majici Slovenije, spet ni dočakal priložnosti za debi v majici Sampdorie. Ta je z 1:2 v prvi italijanski ligi izgubila v gosteh pri Chievu. Vso tekmo je presedel na klopi.

Jan Koprivec: v prvi ciprski ligi je v ligi za obstanek s Pafosom v nedeljo z 0:3 izgubil pri Olympiakosu. Branil je celo tekmo.

Novopečeni kapetan Bojan Jokić je v Ufi v Rusiji izgubil proti Zenitu Mihe Mevlje. Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: branilec, ki je bil prvič z reprezentanco, a priložnosti za debi ni dobil, je v prvi slovaški ligi s Slovanom iz Bratislave v ligi za prvaka v soboto z 1:0 na svojem štadionu premagal Ružomberok. Spet je igral od začetka do konca.

Jure Balkovec: še en debitant med reprezentanti, tudi on priložnosti za debi ni dočakal, je v drugi italijanski ligi v ponedeljek v majici Barija spet odigral celo tekmo pri zmagi z 2:1 v gosteh pri Avellinu.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije je v ruski premier ligi z Ufo v nedeljo doma izgubil proti Zenitu Mihe Mevlje z 1:2. V tekmi, ki je bila ob temperaturi pod ničlo odigrana v pravcatih zimskih razmerah, je odigral vseh 90 minut. Na tej tekmi so se nogometaši obeh ekip spomnili tudi na nedavno tragedijo v v sibirskem mestu Kemerovo, v katerem je v požaru umrlo 64 ljudi, od tega 41 otrok. Na žrtve so se s transparentom spomnili tudi navijači Zenita.

Takole je bilo na tekmi med Ufo in Zenitom:

The Zenit supporters here in Ufa with their tribute to the victims of the Kemerovo tragedy. Thanks for making the 4000km round trip lads! #UfaZenit 0-0 pic.twitter.com/7IT5DjNAMW — FC Zenit in English (@fczenit_en) April 1, 2018

Luka Krajnc: s Frosinonejem, ki je na drugem mestu in se poteguje za preboj v prvo italijansko ligo, je bil v drugi italijanski ligi na delu že v četrtek, ko je s soigralci na domačem igrišču z 2:1 premagal Venezio. V klub se je vrnil šele dan pred tem, tako da je razumljivo, da priložnosti za igro ni dobil. Vso tekmo je presedel na klopi.

Miha Mevlja: za Zenit je pri nedeljski zmagi z 2:1 v zasneženi Ufi z 2:1 v prvi ruski ligi igral od prve do zadnje minute.

Nemanja Mitrović: branilec, ki je na tekmi proti Belorusiji dočakal ne najbolj posrečen debi v reprezentanci, je na Poljskem z Jagiellonio v tamkajšnji prvi ligi v ponedeljek z 0:1 izgubil v gosteh pri Zaglebie Lubinu. Odigral je vseh 90 minut. Kljub neugodnemu porazu Jagiellonia ostaja na prvem mestu lestvice.

Aljaž Struna: s Palermom bo v drugi italijanski ligi na delo v ponedeljek ob 20.30, ko bo gostoval pri Parmi.

Nejc Skubic: s Konyasporom je v nedeljo v prvi turški ligi brez zadetkov remiziral v gosteh pri Osmanlisporju. Igral je od prve do zadnje minute.

Miha Zajc je eden izmed glavnih nogometašev Empolija, ki drvi nazaj v prvo italijansko ligo. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: Chievo je v prvi italijanski ligi v soboto doma z 2:1 premagal Sampdorio. Primorec je tekmo tokrat začel na klopi in na igrišče prišel v 74. minuti, ko je bil izid še 1:1.

Domen Črnigoj: še en nogometaš, ki je marca dočakal debi v reprezentanci Slovenije, je z Luganom v prvi švicarski ligi v ponedeljek z 1:2 izgubil v gosteh pri Lausanne Sportu. Odigral je celo tekmo.

Josip Iličić: Atalanta je v soboto v prvi italijanski ligi doma z 2:0 premagala Udinese, a Kranjčana ni bilo v postavi moštva iz Bergama, saj se je na tekmi proti Belorusiji poškodoval.

Kevin Kampl: povratnik v slovensko reprezentanco, ki na tekmah proti Avstriji in Belorusiji ni najbolj prepričal, je z RB Leipzigom v prvi nemški ligi v soboto gostoval pri Hannovru in zmagal s 3:2, a tokrat ni dobil priložnosti za igro. Vso tekmo je presedel na klopi za rezerve.

Rene Krhin: pri sobotnem domačem porazu Nantesa proti Saint Etiennu Roberta Berića z 0:3 je igral vso tekmo.

Jasmin Kurtić: Spal, ki se bori za obstanek v prvi italijanski ligi, je v soboto z 1:1 remiziral v gosteh pri Genoi, a na tej tekmi ni mogel računati na slovenskega vezista, ki je v prejšnjem krogu prejel rumen karton in si prislužil tekmo prepovedi.

Rajko Rotman: z Götzepejem je v prvi turški ligi v nedeljo doma z 0:2 izgubil proti Kasimpasi. Tekmo je začel na klopi in v igro prišel v 77. minuti, ko je njegovo moštvo izgubljalo z 0:1.

Leo Štulac: čeprav se je z debitantske reprezentančne akcije, na kateri pa priložnosti za igro ni dobil, vrnil šele v sredo, je v četrtek že odigral celo tekmo za Venezio v drugi italijanski ligi in z 1:2 izgubil v gosteh pri Frosinoneju. V ponedeljek je za Venezio vseh 90 minut odigral še pri remiju z 0:0 v gosteh pri Carpiju.

Benjamin Verbič: zaradi poškodbe roke, ki jo je staknil na zadnji reprezentančni akciji in zaradi nje na tekmi proti Belorusiji ni igral, v nedeljo ni nastopil za kijevski Dinamo, ki je v prvi ukrajinski ligi gostoval pri Mariopolu. Ni ga bilo niti na klopi gostov. Dinamo je zmagal s 3:2.

Miha Zajc: povratnik v slovensko reprezentanco je bil z vodilnim Empolijem v drugi italijanski ligi, čeprav je še v torek zaigral proti Belorusiji, v drugi italijanski ligi v nekaj dneh na delu še kar dvakrat. Najprej že v četrtek, ko je moštvu iz Toskane pomagal do zmage z 2:0 nad Salernitano. Odigral je 89 minut.

Gol Mihe Zajca proti Foggii pri 0:55:

Potem še v ponedeljek, ko je pri peti zaporedni prvenstveni zmagi Empolija s 3:0 v gosteh pri Fogii blestel. V 17. minuti je zadel za vodstvo gostov z 1:0. Odigral je 82 minut. Primorski vezist je že pri sedmih prvenstvenih golih in devetih podajah v tej sezoni in je eden izmed najboljših posameznikov Empolija, ki je hit druge lige. Na prvem mestu ima osem točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

Robert Berić v Franciji tokrat ni igral za Saint Etienne, ki je zmagal v Nantesu. Foto: Reuters

Napadalci:

Robert Berić: pri sobotni zmagi Saint Etienna s 3:0 pri Nantesu Reneja Krhina v prvi francoski ligi ni sodeloval. Vso tekmo je presedel na klopi za rezervne igralce.

Roman Bezjak: na Poljskem je z Jagiellonio v tamkajšnji prvi ligi v ponedeljek z 0:1 izgubil v gosteh pri Zaglebie Lubinu. Odigral je vseh 90 minut. Kljub neugodnemu porazu Jagiellonia ostaja na prvem mestu lestvice.

Tim Matavž: Vitesse je v soboto v prvi nizozemski ligi doma z 0:3 izgubil proti Rodi. Na tej tekmi je primorski napadalec, ki je zaradi poškodbe izpustil obe zadnji tekmi slovenske reprezentance, na igrišče vstopil v 57. minuti, ko je bil na semaforju izid 0:1, in očitno že okreval po poškodbi, ki jo je staknil na zadnji reprezentančni akciji.

Andraž Šporar: v prvi slovaški ligi je s Slovanom iz Bratislave v ligi za prvaka v soboto na svojem štadionu z 1:0 premagal Ružomberok, odigral vso tekmo, a spet ni zadel. Ostaja pri enem golu v šestih prvenstvenih nastopih.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljsko tekmo proti Avstriji v Celovcu in Belorusijo v Ljubljani marca letos.

