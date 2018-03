V Rusiji dan žalovanja in pogrebi žrtev nedeljskega požara

V Rusiji danes žalujejo za žrtvami nedeljskega požara v sibirskem mestu Kemerovo, v katerem je umrlo 64 ljudi, od tega 41 otrok. Na javnih ustanovah so zastave na pol droga, odpovedane so vse javne prireditve, v številnim mestih so se žrtev spomnili z minuto molka. V mestu Kemerovo medtem potekajo pogrebi žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Foto: Reuters

Ti potekajo v treh tamkajšnjih cerkvah, kjer se je zbralo na desetine ljudi. Številni so prinesli cvetje in vence, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Minuto molka so med drugim imeli tudi v ruski prestolnici Moskva, kjer se je več tisoč ljudi zbralo v središču mesta, ki so v rokah nosili transparente z napisi: Kemerovo, tukaj smo zate in Otroci, oprostite nam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Reuters

Požar je izbruhnil v nedeljo v nakupovalnem centru v sibirskem, industrijskem mestu Kemerovo, ki je od Moskve oddaljen približno 3000 kilometrov. Strokovnjaki in politiki so že kritizirali pomanjkljive protipožarne predpise, ki so privedli do tako uničujočega požara. Po poročanju ruskih medijev številnih žrtev požara še niso identificirali.

Po navedbah ruskega ministra za izredne razmere Vladlena Aksijonova, so doslej identificirali 27 žrtev, po požaru pa nikogar več ne pogrešajo, še poroča Tass.