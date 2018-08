Slovenske nogometašice kvalifikacije za SP končale s porazom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na svoji zadnji tekmi kvalifikacijske skupine 5 za nastop na svetovnem prvenstvu v Franciji 2019 v Jablonecu izgubila proti Češki z 0:2 (0:1). Izbranke slovenskega selektorja Boruta Jarca so kvalifikacije končale z dvema zmagama, šestimi porazi in četrtim mestom v skupini.

Jarc je v začetno postavo uvrstil Zalo Meršnik, Saro Agrež, Špelo Rozmarič, Kajo Korošec, Kristino Erman, Matejo Zver, Dominiko Čonč, Laro Prašnikar, Laro Ivanuša, Špelo Kolbl in Anjo Prša. Priložnost so v nadaljevanju dobile še Zala Kuštrin, Sara Makovec in Adrijana Mori.

Gol za Češko sta dosegli Katerina Svitkova v 12. in Petra Divišova v 63. minuti.

SP bo med 7. junijem in 7. julijem prihodnje leto gostila Francija. Nanj so se uvrstile zmagovalke sedmih kvalifikacijskih skupin, štiri najboljše drugouvrščene ekipe pa bodo igrale v dodatnih kvalifikacijah.