Nemke premočne za slovenske nogometašice

Izbranke Horsta Hrubescha, tudi nekdanjega napadalca zahodnonemške reprezentance, so prvo medsebojno tekmo dobile s 6:0, konec tedna so odpravile Češko s 4:0, danes pa so z enakim izidom odpravile še Slovenke, ki ostajajo pri treh točkah in četrtem mestu v skupini 5.

Dvakratne svetovne in osemkratne evropske prvakinje Nemke so v prvem polčasu pričakovano prevladovale, kljub premoči pa le dvakrat ugnale Zalo Meršnik. Prva jo je premagala Lina Magull, ko je v deseti minuti v mrežo pospravila odbito žogo, druga pa kar soigralka Lana Golob, ki je v 42. minuti nespretno posredovala po podaji z desne strani. Nemke so sicer imele še nekaj priložnosti, najlepšo pa Lea Schüller v 21. minuti, ko je prišla sama pred Meršnikovo, a se je slovenska vratarka izkazala.

Kmalu po uvodu drugega dela, natančneje v 53. minuti, so Nemke povišale prednost, potem ko je s približno 14 metrov z nizkim strelom zadela Alexandra Popp. V 61. minuti so gostje vodile že s 4:0, ko se je med strelke z volejem vpisala še Linda Dallmann. V 74. minuti je novo nemško priložnost zapravila Magullova, sledilo je še nekaj nevarnosti pred slovenskimi vrati, v 90. minuti pa se je izkazala Meršnikova, ko je obranila najstrožjo kazen Dzsenifer Marozsan.

Selektor Borut Jarc je v prvo postavo uvrstil Zalo Meršnik, Lano Golob, Špelo Rozmarič, Kristino Erman, Manjo Rogan, Dominiko Čonč, Laro Prašnikar, Laro Ivanuša, Špelo Kolbl in Kajo Eržen. V nadaljevanju so priložnost dobile še Kaja Korošec, Barbara Kralj in Zala Kuštrin.

Na SP, ki bo 7. junijem in 7. julijem prihodnje leto v Franciji, se bodo iz skupinskega dela evropskih kvalifikacij uvrstile zmagovalke sedmih skupin, štiri najboljše drugouvrščene ekipe pa bodo igrale v dodatnih kvalifikacijah. Doslej sta si nastop na zaključnem turnirju zagotovili le gostiteljica Francija in Kitajska.