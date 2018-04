Slovenske nogometašice niso bile kos Islandiji #foto

Kvalifikacije za SP 2019, 4. krog

Islandija, ki je slovensko vrsto pred dvema letoma premagala s 6:0, je tokrat povedla v 15. minuti, ko je iz bližine zadela Gunnhildur Jonsdottir. Po zadetku so imele Islandke, leta 2013 četrtfinalistke evropskega prvenstva, še dve priložnosti, a se je po strelih Agle Marie Albertsdottir v 26. in Fanndis Fridriksdottir v 34. minuti izkazala Zala Meršnik. Slednja je znova klonila v 37. minuti, ko jo je po odbiti žogi premagala Rakel Hönnudottir.

V 59. minuti so imele prvo priložnost na tekmi Slovenke, ko je po protinapadu streljala Špela Kolbl, a je bil njen strel premalo natančen. Islandija, ki je nastopila na zadnjih treh EP, je imela novo priložnost v 73. minuti, ko je v slovenskem kazenskem prostoru prišlo do zmede in tudi strela Hallbere Gisladottir, ki pa je bil neuspešen. Že v sodniškem dodatku so imele gostje še eno priložnost, a je Elin Jensen s strelom z glavo malce zgrešila cilj.

Slovenija, ki je igrala brez poškodovane kapetanke Mateje Zver, je tekmo začela v postavi Zala Meršnik, Lana Golob, Špela Rozmarič, Kristina Erman, Dominka Čonč, Lara Prašnikar, Špela Kolbl, Barbara Kralj, Kaja Eržen, Zala Kuštrin in Karmen Ulbin. V drugem polčasu so priložnost dobile še Manja Rogan, Lara Ivanuša in Katarina Gadnik.

Na SP, ki bo 7. junijem in 7. julijem prihodnje leto v Franciji, se bodo iz skupinskega dela evropskih kvalifikacij uvrstile zmagovalke sedmih skupin, štiri najboljše drugouvrščene pa bodo igrale v dodatnih kvalifikacijah.

Lestvica skupine 5:

1. Islandija 4 tekem - 10 točk

2. Nemčija 4 - 9

3. Češka 4 - 7

4. Slovenija 4 - 3

5. Ferski otoki 4 - 0