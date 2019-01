Slovenske nogometašice boljše od Črnogork

Izkazala se je tudi vratarka Zala Meršnik, ki je v prvem polčasu ubranila enajstmetrovko.

"Lahko rečem, da smo veseli, da nam je Nogometna zveza Slovenija omogočila januarsko akcijo. Lepo se je videlo, da reprezentanca potrebuje prijateljsko tekmo," je uvodoma povedal selektor Jarc in nadaljeval: "Vprašanje o zmagovalcu niti v enem trenutku ni bilo ogroženo. Naša ekipa je dominirala vseh 90 minut. Domačinke so imele svoj taktični način in model igre, s katerim so nas hotele presenetiti, a jim ni uspelo. Potrebovali smo en polčas, da smo začeli vsaj delno izpeljevati zadeve, ki jih že znamo in jih lahko ponavljamo. Zelo pa sem vesel reakcije igralk, ko so odgovorile tekmicam, ki so bile za hip malce bolj agresivne. Naš odgovor je bila kakovostna in zbrana igra."

Slovenke bodo 21. februarja dobile tekmice v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2021, ki bo v Angliji.