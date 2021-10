Slovenska vratarja odpirata krog

Osmi krog v serie A bo s srečanjem Spezie in njegove Salernitane odprl Vid Belec, eden od derbijev kroga pa sledi že takoj za njim. Inter Samirja Handanovića bo namreč gostoval pri Laziu. V nedeljo bomo spremljali "slovenski" obračun med Empolijem in Atalanto.

Vid Belec bo s svojim moštvom na igrišče stopil ob 15.00, tri ure za njim pa bomo na delu videli tudi Samirja Handanovića. Soboto bosta z večerno tekmo sklenila Milan in Verona.

V nedeljo se bo, kot je to že v navadi, začelo že kmalu po poldnevu. Oči tistih, ki podrobno spremljajo slovenske legionarje, pa bodo zagotovo uprte na dvoboj Empoli – Atalanta, kjer bosta Petar Stojanović in Leo Štulac poskušala zaustaviti vročega Josipa Iličića. Vodilni in še vedno stoodstotni Napoli bo gostil Torino, v drugem derbiju tega kroga pa se bosta udarila Juventus in Roma.

Domnu Črnigoju pripada sklepno dejanje tega kroga. Venezia bo namreč v ponedeljek gostila Fiorentino.

Italijansko prvenstvo, 7. krog: Sobota, 16. oktober:

15.00 Spezia – Salernitana (Vid Belec)

18.00 Lazio – Inter (Samir Handanović)

20.45 AC Milan – Verona Nedelja, 17. oktober:

12.30 Cagliari – Sampdoria

15.00 Empoli (Petar Stojanović, Leo Štulac) – Atalanta (Josip Iličić)

15.00 Genoa – Sassualo

15.00 Udinese – Bologna

18.00 Napoli – Torino

20.45 Juventus – AS Roma Ponedeljek, 18. oktober:

20.45 Venezia (Domen Črnigoj) – Fiorentina