Slovenska baza bo v Wuppertalu. Kaj pa ostale?

Gostitelji prvenstva bodo nastanjeni v bavarskem mestu Herzogenaurach, branilci naslova Italijani so izbrali Iserlohn v bližini Dortmund, prvaki iz 2016 Portugalci pa so se odločili za kraj v bližini 800 let starega samostana Harsewinkel.

Angleži, ki so na zadnjem EP zasedli drugo mesto in bodo v predtekmovanju igrali v skupini s Slovenijo (25. junija v Kölnu), se bodo pripravljali v Blankenhainu v bližini Leipziga, eni od favoritov za naslov Francozi pa v Paderbornu.

Slovenija je že decembra izbrala 17. največje mesto v Nemčiji, ki leži v zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija, danes pa je delegacija na čelu s selektorjem Matjažem Kekom sodeč po objavah na družbenih omrežjih tudi obiskala Wuppertal. Od večjih mest so v bližini Köln, Essen in Düsseldorf.

Njena preostala dve tekmeca v skupini C sta se odločila za Freudenstadt (Danska, 16. junija v Stuttgartu) in Augsburg (Srbija, 20. junija v Münchnu).

Po pravilih Uefe se mora vsaka reprezentanca v svojem izbranem kraju zglasiti pet dni pred prvim dvobojem, v času bivanja tam pa mora imeti vsaj en odprt trening za javnost.

EP od 14. junija do 14. julija bo potekalo v desetih nemških mestih, finale pa bo na olimpijskem stadionu v Berlinu. Polfinala bosta v Dortmundu in Münchnu, ostala prizorišča pa so še Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig in Stuttgart.

Zadnje trije udeleženci EP bodo znani marca po dodatnih kvalifikacijah.