Slovenke do konca leta v spremenjeni podobi še proti Hrvaticam

Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo pred koncem leta 2024 igrala še en obračun. V Čakovcu se bo v precej spremenjeni podobi na prijateljski tekmi merila s Hrvaško, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

"Reprezentančni seznam je doživel precej sprememb, saj se je sedem standardnih reprezentantk poškodovalo. Zato bomo prijateljsko tekmo s Hrvaško izkoristili, da na delu vidimo nove obraze, ki jih še ni bilo v članski reprezentanci, tudi iz ženske nogometne lige Triglav," je pojasnil selektor Saša Kolman.

Prepričati, da si zaslužijo biti zraven

Ta si je zaželel, da nove igralke vidijo na treningu in tekmi. "Njihov cilj pa je, da nas prepričajo, da si zaslužijo, da so tu. V končnem smislu bo največjo korist imela reprezentanca, če bomo po tej akciji lahko dodali kako novo dodatno ime v nabor igralk, ki so doslej igrale za izbrano vrsto. V samo tekmo s Hrvaško bomo šli 100-odstotno z jasno željo po zmagi," je dodal Kolman.

"Njihov cilj pa je, da nas prepričajo, da si zaslužijo, da so tu." Foto: Aleš Fevžer

Na njegovem seznamu so Kaja Eržen (Fiorentina), Melania Pasar (Honved), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Korina Lara Janež (Union Berlin), Dominika Čonč (Como), Nina Kajzba (Parma), Lana Golob (Bologna), Kaja Korošec (Paris FC), Zala Meršnik (Al Ittihad), Maja Sternad (Werder Bremen), Nina Predanič (Grasshoper), Chantal Marie Kirtzakis (Hegnach 1947), Lara Klopčič (Ljubljana), Mirjam Kastelec (Ljubljana), Špela Kolbl (Mura), Sara Makovec (Mura), Ana Milović (Olimpija Ljubljana), Maša Osojnik (Olimpija Ljubljana), Živa Rakovec (Mura).